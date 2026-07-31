Доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа по состоянию на начало июля 2026 года сократилась до 3%. Это самый низкий показатель за всю историю существования этого финансового инструмента.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Объем иностранных инвестиций в государственный долг является ключевым индикатором доверия к экономике и финансовой системе страны. Для сравнения: в США и европейских странах нерезиденты традиционно удерживают от 30 до 40% госдолга.

Динамика выхода иностранного капитала

Распродажа российских ценных бумаг иностранцами началась еще с первыми проявлениями агрессии РФ против Украины и в дальнейшем только ускорялась:

Март 2020: нерезиденты удерживали 34,9% ОФП;

Октябрь 2021: доля снизилась до 21,6%;

Июнь 2026: показатель упал до 3,2%;

Июль 2026: рекордно низкие 3%.

Последствия для финансовой системы РФ

Падение доли иностранного капитала почти до нуля свидетельствует о глубоком кризисе и угрозе экономического краха. Из-за блокирования активов и отсутствия внешних заимствований РФ вынуждена привлекать средства исключительно на внутреннем рынке. Кремль покупает свои облигации преимущественно путем давления на лояльный местный бизнес.

Главным источником финансирования становится денежная эмиссия. За последние четыре года объем денежной массы в России рос ускоренными темпами и удвоился – с 67 трлн до 135 трлн рублей. Около 70 трлн рублей из этой суммы обеспечил непосредственный запуск печатного станка.

Напомним, самые богатые россияне начали срочно выводить капитал, перенаправляя инвестиции в недвижимость за рубежом и криптовалюту на фоне длительного падения фондового рынка РФ.