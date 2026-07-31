Частка іноземних інвесторів у держборгу Росії впала до історичного мінімуму

Частка нерезидентів у російських облігаціях федеральної позики станом на початок липня 2026 року скоротилася до 3%. Це є найнижчим показником за всю історію існування цього фінансового інструмента.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Обсяг іноземних інвестицій у державний борг є ключовим індикатором довіри до економіки та фінансової системи країни. Для порівняння: у США та європейських країнах нерезиденти традиційно утримують від 30% до 40% держборгу.

Динаміка виходу іноземного капіталу

Розпродаж російських цінних паперів іноземцями розпочався ще з першими проявами агресії РФ проти України й надалі лише прискорювався:

Березень 2020 року: нерезиденти утримували 34,9% ОФП;

Жовтень 2021 року: частка знизилася до 21,6%;

Червень 2026 року: показник упав до 3,2%;

Липень 2026 року: рекордно низькі 3%.

Наслідки для фінансової системи РФ

Падіння частки іноземного капіталу майже до нуля свідчить про глибоку кризу та загрозу економічного краху. Через блокування активів та відсутність зовнішніх запозичень РФ змушена залучати кошти виключно на внутрішньому ринку. Кремль купує власні облігації переважно шляхом тиску на лояльний місцевий бізнес.

Головним джерелом фінансування стає грошова емісія. За останні чотири роки обсяг грошової маси в росії зростав прискореними темпами та подвоївся — з 67 трлн до 135 трлн рублів. Майже 70 трлн рублів із цієї суми забезпечив безпосередній запуск друкарського станка.

Нагадаємо, найбагатші росіяни почали терміново виводити капітал, перенаправляючи інвестиції в нерухомість за кордоном та криптовалюту, на тлі тривалого падіння фондового ринку РФ.