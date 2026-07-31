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Перевірки НБУ у 2026 році: які банки та фінкомпанії потрапили до плану

нбу
НБУ оновив план перевірок банків і небанківських установ / Depositphotos

Національний банк оновив план виїзних перевірок на 2026 рік: до нього додали "Банк КД", а фінансову компанію "Солід Груп" виключили через відкликання ліцензії. Загалом план передбачає перевірки восьми банків і шести небанківських установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Перевірки стосуватимуться дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного законодавства та санкційних обмежень.

"Банк КД" включили до плану перевірок на IV квартал 2026 року. Водночас "Солід Груп" виключили після відкликання ліцензії фінансової компанії на надання фінансових послуг.

Оновлений графік перевірок банків виглядає так:

  • I квартал — "Банк "Український капітал";
  • II квартал — "Комінбанк", "Укрсиббанк";
  • III квартал — "Скай Банк", "ЄПБ";
  • IV квартал — "Асвіо Банк", "КБ "Глобус", "Банк КД".

Серед небанківських установ до плану увійшли:

  • I квартал — "ПрофітГід", страхова компанія "УСГ";
  • II квартал — страхова група "ТАС", "Ломбард "Кредит Юкрейн";
  • III квартал — "Авентус Україна";
  • IV квартал — фінансова компанія "Фінекспрес".

У НБУ зазначили, що зміни до плану внесли на основі ризик-орієнтованого підходу, зокрема з урахуванням результатів оцінки ризиків діяльності банків.

Сам факт включення установи до плану не означає встановлення порушень: йдеться про запланований нагляд за виконанням вимог у сфері фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного законодавства.

Нагадаємо, НБУ планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями. Йдеться про моніторинг і звірку платежів, які мають стати частиною управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.

Автор:
Тетяна Гойденко