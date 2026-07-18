НБУ хоче посилити контроль за платіжними операціями користувачів

Національний банк України планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями. Йдеться про моніторинг і звірку платежів, які мають стати частиною управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

НБУ оприлюднив для обговорення проєкт постанови про порядок здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями.

Документ має визначити стандартизовані вимоги для банків та інших надавачів платіжних послуг щодо того, як вони мають організовувати контроль за платежами, оцінювати ризики та реагувати на нетипові операції.

Проєкт, зокрема, передбачає:

засади контролю за платіжними операціями;

вимоги до організації такого контролю надавачами платіжних послуг;

контрольні заходи в межах моніторингу платежів;

можливість залучати третіх осіб до окремих процесів або робіт;

можливість самостійно впроваджувати правила моніторингу платіжних операцій;

оцінку Нацбанком ефективності заходів контролю;

перелік заходів для запобігання міскодингу;

перелік ознак нетипової поведінки користувачів.

Окремо в проєкті прописують заходи проти міскодингу — ситуацій, коли платіжна операція може проводитися з некоректним або невідповідним кодом категорії продавця.

Також НБУ планує визначити ознаки нетипової поведінки користувачів. Це має допомогти надавачам платіжних послуг краще виявляти операції, які можуть не відповідати звичайній платіжній активності клієнта.

Нагадаємо, раніше НБУ вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.