НБУ хочет усилить контроль за платежными операциями пользователей

Национальный банк Украины намерен ввести единые подходы к контролю за платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

НБУ обнародовал для обсуждения проект постановления о порядке осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями.

Документ должен определить стандартизированные требования для банков и других поставщиков платежных услуг относительно того, как они должны организовывать контроль за платежами, оценивать риски и реагировать на нетипичные операции.

Проект, в частности, предусматривает:

основы контроля за платежными операциями;

требования к организации такого контроля поставщиками платежных услуг;

контрольные мероприятия в рамках мониторинга платежей;

возможность привлекать третьих лиц к отдельным процессам или работам;

возможность самостоятельно внедрять правила мониторинга платежных операций;

оценку Нацбанком эффективности мер контроля;

перечень мер по предотвращению мискодинга;

перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

Отдельно в проекте прописывают меры против мискодинга – ситуаций, когда платежная операция может производиться с некорректным или несоответствующим кодом категории продавца.

Также НБУ планирует определить признаки нетипичного поведения пользователей. Это должно помочь поставщикам платежных услуг лучше выявлять операции, которые могут не соответствовать обычной платежной активности клиента.

Напомним, ранее НБУ внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.