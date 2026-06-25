Обязательная идентификация при пополнении карт: какие изменения ждут украинцев и бизнес

Начиная с 26 июня в Украине начинают действовать новые правила пополнения банковских карт через платежные терминалы. Национальный банк Украины отменил возможность анонимных переводов: теперь каждая транзакция потребует верификации по номеру телефона. Как это отразится на рядовых гражданах и неформальной коммерции, рассказывает Delo.ua .

Ранее, до начала действия новых правил, пополнить карту наличными через терминалы самообслуживания можно было без идентификации. Теперь плательщик должен обязательно ввести свой номер мобильного в терминале и получить одноразовый пароль и ввести его для завершения операции.

При этом часть платежей все же остается без обязательного подтверждения. Речь идет об уплате налогов, штрафов и коммунальных услуг, покупке транспортных билетов и оплате мобильной связи.

Увеличатся ли комиссии для потребителей после введения новых правил?

Как изменится размер комиссии после внедрения новых правил пополнения банковских карт, рассказал официальный представитель и эксперт платежного сервиса City24 Дмитрий Гриша в комментарии Delo.ua:

"Расходы в расчете на один платеж действительно выросли. В себестоимость поддержки этой инфраструктуры мы закладываем не только прямую комиссию мобильным операторам за услуги связи, но и затраты на техническое обслуживание системы и доработку программного обеспечения. В связи с этим мы были вынуждены скорректировать тарифы: сейчас клиенты платят в среднем на 4% больше изначально".

Как будут технически работать новые правила

В сети City24 процесс верификации уже адаптирован под новые требования. По словам Дмитрия Гриши, клиентам предлагают несколько вариантов для подтверждения личности:

"На сегодняшний день процесс верификации осуществляется через несколько каналов. Самый популярный инструмент – это голосовой звонок, через который проходит примерно 60% всех платежей. Около 40% транзакций приходится на технологию NFC: клиент прикладывает свою банковскую карточку к терминалу и подтверждает личность в мобильном приложении своего банка. Третий метод – клиент- учреждения”.

Однако в реалиях войны, нестабильность связи во время воздушных тревог или отключения электроэнергии могут повлиять на время проведения транзакции. Если случится технический сбой, люди не смогут физически завершить платеж.

Возрастет ли количество проверок при обязательной идентификации

В течение 2025 года система мониторинга City24 отработала более 187 тысяч аллертов по поводу потенциально рисковых операций. Алерт в системе – это не обязательно означает нарушение, но требует дополнительной проверки. После 26 июня количество отказов для пользователей, которые не захотят проходить идентификацию, предположительно вырастет, отметил Дмитрий Гриша.

Чтобы не стоять у терминала в ожидании SMS во время перебоев со связью, платежные операторы предлагают альтернативные решения:

NFC-модули на терминалах: можно просто приложить карту к ридеру и подтвердить операцию в приложении банка. Сервис дистанционной идентификации: пользователь один раз проходит процедуру верификации, получает персональные лимиты, после чего все последующие платежи проходят без дополнительных проверок.

Как отметили в НБУ, новые требования направлены на усиление финансового контроля и предотвращение анонимных операций с наличными деньгами.

Раньше пополнение счетов через терминалы можно было производить без подтверждения личности, однако теперь такие операции будут подлежать обязательной идентификации пользователя.