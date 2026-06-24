В Украине изменяются правила пополнения банковских карт через терминалы: что станет обязательным

С 26 июня вступят в силу новые правила пополнения банковских карт через платежные терминалы самообслуживания. Теперь, чтобы внести наличные деньги, нужно будет подтвердить свой номер телефона через одноразовый пароль в SMS или во время звонка.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в постановлении Национального банка Украины,

Что изменится при пополнении карты через терминал с 26 июня?

Регулятор ввел новые правила платежных терминалов самообслуживания. Они будут действовать для пополнения карт через терминал на любую сумму.

При внесении наличных через терминал нужно будет указать номер мобильного телефона. На этот номер поступит одноразовый код в SMS или через автоматический звонок.

Код необходимо ввести на терминале, чтобы завершить пополнение банковской карты или счета. Номер телефона клиента терминала теперь будут указывать и на квитанции, которую он может получить после завершения операции.

Какие платежи можно будет производить без подтверждения

Часть операций не требует подтверждения через SMS или звонок. Согласно постановлению НБУ, одноразовый пароль не понадобится, если человек:

платит налоги и услуги;

покупает транспортные билеты;

возобновляет проездные карты;

пополняет мобильную связь.

В то же время, для пополнения мобильного счета установлено ограничение – до 500 гривен в месяц на один номер. Если этот предел будет превышен, подтверждение станет обязательным.

Зачем НБУ вводит новые правила

Новые правила преследуют цель усилить финансовый мониторинг и борьбу с анонимными операциями с наличными. До этого внесение наличных через терминал происходило без идентификации личности. Теперь каждая операция будет привязана к номеру телефона.

Банки и платежные сервисы будут хранить полную информацию о транзакции, включая код авторизации, номер плательщика, дату и время ее проведения.

Отметим, НБУ установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С)