"Деньги под подушкой": украинцы держат почти триллион гривен наличными за пределами банков

По состоянию на 1 января 2026 года в обращении вне банковской системы находилось 926,3 млрд наличных, это почти четверть всей денежной массы страны и существенно превышает показатели развитых экономик.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

"По состоянию на 1 января этого года вне банков украинцы держат почти триллион гривен наличными, и это без учета валюты", - отметил он.

"Деньги под подушкой"

По данным Национального банка Украины, общий объем денежной массы на начало года составил около 4,02 трлн. грн. Таким образом доля наличных денег в обращении достигла примерно 23%.

Пронин акцентирует внимание на том, что для развитых стран нормальным считается уровень наличных денег в пределах 5-15% от общей денежной массы. По его мнению, высокий показатель в Украине свидетельствует о накопившихся проблемах с доверием к финансовым и государственным институтам.

Глава Финмониторинга объясняет, что привычка хранить деньги «под подушкой» формировалась десятилетиями под влиянием финансовых кризисов, банкротств банков, девальваций, валютных ограничений и войны. В то же время, значительная часть наличных сбережений имеет легальное происхождение — от официальных доходов, предпринимательской деятельности, продажи имущества и денежных переводов трудовых мигрантов.

Пронин убежден, что большая доля наличных средств вне банковской системы ограничивает ресурсы для кредитования и инвестиций, что негативно влияет на темпы экономического роста.

По его словам, решить проблему можно не путем усиления контроля, а путем повышения доверия к государству, защиты права собственности, борьбы с коррупцией и развития прозрачных инструментов инвестирования.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельный анализ крупных операций с наличными деньгами, которые направляются на приобретение дорогостоящей недвижимости, элитных автомобилей и другого премиального имущества.