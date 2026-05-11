Покупка элитных авто и квартир за наличные: Госфинмониторинг усиливает контроль крупных операций

Государственная служба финансового мониторинга Украины приступила к отдельному анализу крупных операций с наличными, которые направляются на приобретение дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого премиального имущества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин.

Что попадает под контроль?

В центре внимания специалистов не бытовые расходы или обычные сбережения украинцев, а значительные суммы для покупки активов высокой стоимости. Ведомство приводит пример для понимания масштаба: условно элитный автомобиль стоимостью 100 000 долларов (4 245 400,00 грн) — это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысяч минимальных пенсий.

"Когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств - не формальность, а необходимость... Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - отметил Филипп Пронин.

Маркеры риска и методы анализа

Служба финансового мониторинга анализирует полную картину транзакций, а не отдельные фрагменты. Основными критериями проверки стали:

общая сумма и периодичность сделок;

связи между разными транзакциями;

реальное происхождение капитала

Отдельным маркером риска определены случаи, когда клиенты вносят наличные деньги через различные банковские учреждения, повторно используя одни и те же документы о доходах для подтверждения каждой операции.

Напомним, в марте Национальный банк Украины инициировал изменения в порядок работы небанковских компаний, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег.