Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Наличный курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Покупка элитных авто и квартир за наличные: Госфинмониторинг усиливает контроль крупных операций

гривны
Госфинмониторинг усиливает контроль больших наличных операций

Государственная служба финансового мониторинга Украины приступила к отдельному анализу крупных операций с наличными, которые направляются на приобретение дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого премиального имущества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин.

Что попадает под контроль?

В центре внимания специалистов не бытовые расходы или обычные сбережения украинцев, а значительные суммы для покупки активов высокой стоимости. Ведомство приводит пример для понимания масштаба: условно элитный автомобиль стоимостью 100 000 долларов (4 245 400,00 грн) — это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысяч минимальных пенсий.

"Когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств - не формальность, а необходимость... Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - отметил Филипп Пронин.

Маркеры риска и методы анализа

Служба финансового мониторинга анализирует полную картину транзакций, а не отдельные фрагменты. Основными критериями проверки стали:

  • общая сумма и периодичность сделок;
  • связи между разными транзакциями;
  • реальное происхождение капитала

Отдельным маркером риска определены случаи, когда клиенты вносят наличные деньги через различные банковские учреждения, повторно используя одни и те же документы о доходах для подтверждения каждой операции.

Напомним, в марте Национальный банк Украины инициировал изменения в порядок работы небанковских компаний, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег.

Автор:
Татьяна Ковальчук