- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Наличка в Украине: Нацбанк предлагает изменения для лицензированных операторов
Национальный банк Украины инициировал изменения в порядок работы небанковских компаний, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Изменения в сфере наличного обращения
Речь идет о небанковских юридических лицах, имеющих лицензию на совершение операций с наличными деньгами и занимающихся ее обработкой и хранением. По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине действовали три таких компании.
Проект предусматривает:
- уточнение определения термина «наличность», с которым работают эти юридические лица;
- расширение перечня субъектов хозяйствования, которые могут хранить средства в хранилищах лицензированных компаний;
- предоставление дополнительных возможностей для взаимодействия между компаниями по передаче наличных денег для пополнения операционных касс и обслуживания платежных устройств;
- определение четкого порядка зачисления на счета клиентов инкассированных средств, поступивших в юридическое лицо.
Такие изменения направлены на усиление контроля за хранением наличных денег в лицензированных хранилищах и на упорядочение деятельности компаний в сфере наличного обращения.
Соответствующие нормы содержит проект постановления правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Положение о порядке взаимодействия юридических лиц, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег, с другими юридическими лицами", которое предлагается для обсуждения.
Напомним, восстанавливает требования по формированию буферов капитала и приводит нормативы достаточности капитала в соответствии с законодательством ЕС. Это позволит создать запас прочности для стабильной работы банков в периоды экономической нестабильности.