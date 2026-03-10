Наличка в Украине: Нацбанк предлагает изменения для лицензированных операторов

Национальный банк Украины инициировал изменения в порядок работы небанковских компаний, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Изменения в сфере наличного обращения

Речь идет о небанковских юридических лицах, имеющих лицензию на совершение операций с наличными деньгами и занимающихся ее обработкой и хранением. По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине действовали три таких компании.

Проект предусматривает:

уточнение определения термина «наличность», с которым работают эти юридические лица;

расширение перечня субъектов хозяйствования, которые могут хранить средства в хранилищах лицензированных компаний;

предоставление дополнительных возможностей для взаимодействия между компаниями по передаче наличных денег для пополнения операционных касс и обслуживания платежных устройств;

определение четкого порядка зачисления на счета клиентов инкассированных средств, поступивших в юридическое лицо.

Такие изменения направлены на усиление контроля за хранением наличных денег в лицензированных хранилищах и на упорядочение деятельности компаний в сфере наличного обращения.

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Положение о порядке взаимодействия юридических лиц, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег, с другими юридическими лицами", которое предлагается для обсуждения.

