Финляндия арестовала почти 4 млн евро российских активов в пользу "Нефтегаза"

Национальное управление по взысканию долгов Финляндии изъяло 3,7 миллиона евро, принадлежавших Российской Федерации. Эти средства будут направлены на компенсацию украинской компании "Нафтогаз Украины" за имущество, уничтоженное и незаконно экспроприированное Россией.

Ранее финское ведомство преимущественно накладывало арест на российскую недвижимость, однако эта конфискация стала первым случаем изъятия именно денежных средств. Арестованные 3,7 миллиона евро были финансовым вкладом России в пограничную программу сотрудничества с ЕС, контролируемую Министерством занятости и экономики Финляндии. Москва перечислила эти деньги еще до начала полномасштабной войны в 2022 году. После вторжения программу закрыли, а деньги остались в министерстве, где их теперь официально изъяли судебные исполнители.

Выполнение решения Гаагского арбитража

Имущественные аресты происходят в рамках иска НАК "Нефтегаз Украины" и ее дочерних компаний. Финляндия стала одной из первых стран, которая начала реальное взыскание с России компенсации за ущерб, нанесенный Украине.

Контекст судебного процесса:

Решение суда в Гааге: в 2023 году Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" около 4,3 миллиарда евро компенсации за утраченные активы в аннексированном Крыму.

Позиция Финляндии: на прошлой неделе Хельсинкский окружной суд официально постановил выполнить это международное решение на своей территории. Согласно международному праву, Финляндия как государство-участник обязано обеспечить принудительное взыскание средств в пределах своей юрисдикции.

Общий объем изъятий: начиная с 2024 года Управление по взысканию долгов Финляндии арестовало и изъяло различных российских активов на общую сумму более 40 миллионов евро.

Напомним, Казахстан не будет выполнять решение суда по взысканию с "Газпрома" $1,4 млрд в пользу "Нафтогаза". Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) подтвердил право украинской стороны на взыскание этой суммы, однако официальные власти Казахстана заверили, что это решение не будет принудительно исполнено на территории их государства.