Казахстан не виконуватиме рішення суду щодо стягнення з "Газпрому" $1,4 млрд на користь "Нафтогазу"

Рішення суду Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА), який визнав право українського "Нафтогазу" стягнути з російського "Газпрому" 1,4 мільярда доларів, не буде виконано на території Казахстану

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв, передає Zakon.kz.

Суть справи

Йдеться про рішення Міжнародного арбітражного суду щодо спору навколо транзиту російського газу через Україну.

Нещодавно суд Міжнародного фінансового центру "Астана" - спеціальної фінансової зони в Казахстані з окремою судовою системою, яка працює в рамках британського права, - дозволив виконання цього рішення на території країни. Тобто ухвалив рішення стягнути з російського "Газпрому" 1,4 мільярда доларів на користь України.

Однак Сарсембаєв заявив, що цього не станеться, оскільки суперечка не пов'язана з юрисдикцією Казахстану.

Голова Мін'юсту Казахстану також наголосив, що рішення було винесене без участі російської сторони та не є остаточним.

Сарсембаєв пояснив, що звернутися до суду має право будь-яка особа, але це не завжди означає наявність у суду відповідної юрисдикції.

Суперечка між "Нафтогазом" та "Газпромом" пов'язана з контрактом 2019 року на транзит газу через Україну. Після зупинки транзиту через станцію "Сохрановка" у 2022 році українська компанія вимагала компенсацію.

Нагадаємо, у березні 2026 року Група "Нафтогаз України" остаточно виграла арбітражний спір проти "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд. Тоді Федеральний верховний суд Швейцарі ї відхилив скаргу російської компанії та залишив чинним рішення арбітражу, ухвалене у червні 2025 року