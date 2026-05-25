Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Казахстан не виконуватиме рішення суду щодо стягнення з "Газпрому" $1,4 млрд на користь "Нафтогазу"

суд
Рішення суду у справі "Газпрому" та "Нафтогазу" не буде виконано на території Казахстану / Depositphotos

Рішення суду Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА), який визнав право українського "Нафтогазу" стягнути з російського "Газпрому" 1,4 мільярда доларів, не буде виконано на території Казахстану

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв, передає Zakon.kz.

Суть справи

Йдеться про рішення Міжнародного арбітражного суду щодо спору навколо транзиту російського газу через Україну.

Нещодавно суд Міжнародного фінансового центру "Астана" - спеціальної фінансової зони в Казахстані з окремою судовою системою, яка працює в рамках британського права, - дозволив виконання цього рішення на території країни. Тобто ухвалив рішення стягнути з російського "Газпрому" 1,4 мільярда доларів на користь України.

Однак Сарсембаєв заявив, що цього не станеться, оскільки суперечка не пов'язана з юрисдикцією Казахстану.

Голова Мін'юсту Казахстану також наголосив, що рішення було винесене без участі російської сторони та не є остаточним.

Сарсембаєв пояснив, що звернутися до суду має право будь-яка особа, але це не завжди означає наявність у суду відповідної юрисдикції.

Суперечка між "Нафтогазом" та "Газпромом" пов'язана з контрактом 2019 року на транзит газу через Україну. Після зупинки транзиту через станцію "Сохрановка" у 2022 році українська компанія вимагала компенсацію.

Нагадаємо, у березні 2026 року Група "Нафтогаз України" остаточно виграла арбітражний спір проти "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд. Тоді Федеральний верховний суд Швейцарі ї відхилив скаргу російської компанії та залишив чинним рішення арбітражу, ухвалене у червні 2025 року

Автор:
Світлана Манько