"Нафтогаз" остаточно виграв процес проти "Газпрому" на $1,4 млрд у Верховному суді Швейцарії

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського "Газпрому" про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року, за яким росіяни повинні сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки.

про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що також суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати "Нафтогазу" 250 000 швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

Нагадуємо, що в липні 2025 року "Газпром" ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи. У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання. Наразі суд повністю відхилив скаргу "Газпрому" по суті.

"Таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони. Нафтогаз і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Суть справи

Відповідно до Угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року "Нафтогаз" був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для "Газпрому" до припинення дії Угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року суд визнав "Газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов’язань і постановив сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.

"Нафтогаз" судиться з РФ

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

"Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій Росії в Криму.

У грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.

У квітні 2025 року суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі $5 млрд.