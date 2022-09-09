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Енергетика
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"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому", вимагаючі гроші за транзит газу

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому", вимагаючі гроші за транзит газу
Фото: сайт "Нафтогазу"

Національна акціонера компанія "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського "Газпрому". Як ідеться у повідомленні НАК, місцем проведення арбітражу буде Цюрих (Швейцарія).

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"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

"Ми змусимо "Газпром" заплатити. "Нафтогаз" також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над "Газпромом" в арбітражі", - заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов