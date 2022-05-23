"Газпром" не використовує оплачені потужності української ГТС, - Макогон

Голова Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон заявляє, що Газпром не використовує вже оплачені потужності української ГТС та скоротив транзит газу через станцію "Суджа". Про це Макогон написав на своєму Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Газпром не використовує навіть уже оплачені та заброньовані потужності на точці "Суджа". Тепер фізичний транзит приблизно 50 млн куб. м на добу. Сплачена потужність – 77,2 млн куб. м на добу. Ми готові транзитувати обсяги окупованої «Збереження» через "Суджу", тобто весь обсяг транзиту - 109,6 млн. на добу", - написав Макогон.

За його словами, загальна технічна потужність станції "Суджа" - 244 млн куб. м. Тобто через станцію "Суджа" можна прокачувати не лише обсяги існуючого транзиту (109,6 млн. куб.м на добу), але й майже весь обсяг "Північного Потоку -1" (155 млн. куб. м на добу).

"Україна має можливість транзитувати достатні обсяги газу в ЄС до моменту введення ЄС повного ембарго на російський газ. Для України транзит – це гарантія того, що ворог не цілеспрямовано знищуватиме нашу ГТС, яка використовується і для транспортування газу нашим споживачам", - написав Макогон. .

Він додав, що "Газпром" відмовляється від запропонованих цивілізованих механізмів вирішення ситуацій форс-мажору, навіть передбачених у чинному контракті - перенесення транзиту на іншу точку.

За його словами, втрата контролю над об'єктами ГТС та факти крадіжки транзитного газу на тимчасово окупованих територіях стали причиною оголошення форс-мажору. Влада "ЛНР" самостійно відновила роботу Луганської ТЕС, яка щодня споживає майже 1 млн куб. м газу. Звичайно, за цей газ ніхто не розраховуватиметься, а це більше 1 млн дол. на добу

"Мабуть, у Росії були плани відтворити в Україні "оборудку", яка була реалізована в Молдові. Коли влада так званої ПМР відбирала для своїх потреб газ (в тому числі для Молдавської ДРЕС), а вартість цього газу записувалася на Молдову (це вже борг у 7,5 млрд дол.)", - зазначив голова оператора ГТС.

Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ" та газовимірювальною станцією "Збереження".

У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстави для форс-мажору через захоплення компресорної станції.

Пізніше "Газпром" припинив постачати газ через окуповані Донецьку та Луганську області. Однак на захопленій раніше компресорній станції "Новопсковська" все ж таки був зафіксований несанкціонований відбір газу.

В свою чергу Експерти вважають, що у разі збереження транзиту через окуповану ДВС "Збереження" росіяни будь-якої миті могли б звинуватити українську сторону у крадіжці газу.