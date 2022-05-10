"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту газа

Российская сторона отрицает основания для объявления "Оператором ГТС Украины" форс-мажора по транзиту газа через Украину из России в ЕС.

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Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" сегодня получил официальное уведомление от "Оператора Газотранспортной системы Украины" о том, что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, с 07:00 11 мая 2022 прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка". Об этом передает "Интерфакс-Россия"

Куприянов добавил, что одновременно поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.

Отметим, что 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков".

Напомним, что ежедневные продажи природного газа ПАО "Газпром" на ключевые зарубежные рынки упали в апреле до самого низкого уровня за три месяца, поскольку потребители переключились на более дешевые поставки на спотовом рынке в условиях мягкой погоды и поставок СПГ.