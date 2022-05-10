"Газпром" відкинув підстави для оголошення Києвом форс-мажору з транзиту газу

Російська сторона заперечує підстави для оголошення "Оператором ГТС України" форс-мажору з транзиту газу через Україну з Росії до ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов повідомив, що "Газпром" сьогодні отримав офіційне повідомлення від "Оператора Газотранспортної системи України" про те, що українська сторона, посилаючись на форс-мажорні обставини, з 07:00 11 травня 2022 року припиняє приймати газ для транзиту через українську газовимірювальну станцію "Сохранівці". Про це передає "Інтерфакс-Росія"

Купріянов додав, що одночасно надійшло повідомлення від НАК "Нафтогаз України" про те, що у разі продовження подачі газу з російської сторони на газовимірювальну станцію "Сохранівці" буде зменшено обсяги на точках виходу з ГТС України.

Зазначимо, що 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ".

Нагадаємо, що щоденні продажі природного газу ПАТ "Газпром" на ключові закордонні ринки впали у квітні до найнижчого рівня за три місяці, оскільки споживачі переключилися на дешевші постачання на спотовому ринку в умовах м'якої погоди та постачання ЗПГ.