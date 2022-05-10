РГК направила 200 млн гривень на відновлення інфраструктури

З початку повномасштабної війни сума збитків склала понад 1,6 млрд. гривень.

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Газорозподільні компанії направили фінансову допомогу на відновлення критичної інфраструктури. Так, понад 200 млн гривень будуть використані для відновлення газопроводів та знищеного російськими окупантами газового обладнання. Про це повідомили у прес-службі компанії.

З початку війни сума збитків, завданих російськими окупантами, перевищила 1,6 млрд гривень.

За останні два місяці дев'ять газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, відновили розподіл газу до понад 308 тисяч клієнтів, повернули в роботу 370 газорозподільних пунктів та 799 шафових газорегулюючих пунктів.

"Зараз нашим основним пріоритетом є максимально швидке відновлення розподілу газу, там де він необхідний – людям, що повертаються додому. Зокрема, у Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях", - каже операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

Газорозподільні компанії у звільнених від окупантів областях зараз стежать за динамікою споживання газу побутовими та комерційними споживачами. Залежно від нових рівнів споживання прийматиметься рішення про потреби в газовому обладнанні, оскільки багато підприємств та домогосподарств зруйновано.

Нагадаємо, що до Києва на третій місяць з початку російського вторгнення повернулися близько 2,5 млн. жителів. Це майже дві третини населення столиці від довоєнного часу.