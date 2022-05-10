В Киев вернулись почти две трети его жителей, – Кличко

В Киев на третий месяц с начала российского вторжения вернулись около 2,5 млн жителей. Это почти две трети населения столицы от довоенного времени.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

"Мы подсчитываем с операторами связи, учитывая то, что у каждого из нас есть телефоны, и сегодня мы можем подсчитать количество телефонов в нашем городе, это примерно два с половиной миллиона киевлян сейчас уже находятся в нашем городе… Почти две трети киевлян уже вернулись", - сказал Кличко.

Он уточнил, что до начала широкомасштабного вторжения в столице проживали три с половиной миллиона человек.

В то же время мэр отметил, что жители столицы, которые из-за войны были вынуждены уехать, могут возвращаться в город.

Кличко подчеркнул, что в Киеве в связи с военным положением есть еще много ограничений: действует комендантский час, остается еще большое количество блокпостов, остается вероятность обстрела столицы, а в лесозоне пригорода еще не разминированы все территории, много взрывоопасных предметов, и поэтому посещение зеленых зон запрещено.

"И если вас не пугают эти ограничения, то вы действительно можете возвращаться", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что не может запрещать киевлянам возвращаться в столицу, а может только рекомендовать.

"Если у вас есть возможность находиться в более защищенных местах, там, где нет риска для вашей жизни и здоровья, пожалуйста, оставайтесь. Но если есть возможность, мы не будем возражать возвращаться сегодня в свои дома", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее, в Киеве рынок аренды квартир составляет 50% от довоенного уровня.