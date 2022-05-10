До Києва повернулися майже дві третини його мешканців, – Кличко

До Києва на третій місяць з початку російського вторгнення повернулися близько 2,5 млн. жителів. Це майже дві третини населення столиці від довоєнного часу.

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Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

"Ми підраховуємо з операторами зв'язку, враховуючи те, що кожен з нас має телефони, і сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті, це приблизно два з половиною мільйони киян зараз вже знаходяться в нашому місті... Майже дві третини киян вже повернулися", – сказав Кличко.

Він уточнив, що до початку широкомасштабного вторгнення в столиці проживали три з половиною мільйони людей.

Водночас мер зазначив, що мешканці столиці, які через війну були змушені виїхати, можуть повертатися до міста.

Кличко підкреслив, що у Києві у зв'язку з військовим становищем є ще багато обмежень: діє комендантська година, залишається ще велика кількість блокпостів, залишається можливість обстрілу столиці, а в лісозоні передмістя ще не розміновані всі території, багато вибухонебезпечних предметів, і тому відвідування зелених зон заборонено.

"І якщо вас не лякають ці обмеження, то ви справді можете повертатися", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що не може забороняти киянам повертатися до столиці, а може лише рекомендувати.

"Якщо у вас є можливість перебувати у більш захищених місцях, там, де немає ризику для вашого життя та здоров'я, будь ласка, залишайтесь. Але якщо є можливість, ми не заперечуватимемо повертатися сьогодні до своїх будинків", - додав мер.

Як повідомлялося раніше, у Києві ринок оренди квартир становить 50% від довоєнного рівня.