Голосування за нові назви станцій метро у Києві завершилося: "Берестейська" може стати "Бучанською"

Голосування щодо нових назв для станцій метрополітену в Києві завершилося. В опитуванні взяли участь понад 170 тисяч людей.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

"На думку громадськості: Станція "Берестейська" повинна мати назву "Бучанська"; станція "Площа Льва Толстого" має бути перейменована на честь "Василя Стуса"; "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України"; "Мінська" - "Варшавською", а "Дружби народів" - "Ботанічній". Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього до 9 травня відбувалося рейтингування 5 найпопулярніших варіантів. Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Мер столиці Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю.

"Якщо з Мінська йдуть загрози нам, з території Білорусі злітають літаки, що бомбять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською". Це місто, яке допомагає Києву", – сказав міський голова.

Перейменування станцій метро розглянуть на найближчій сесії міської ради. При цьому Кличко пообіцяв зробити "правильні кроки" щодо перейменувань.