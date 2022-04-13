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В Киеве переименуют несколько станций метро, — Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помогает Киеву", – сказал городской голова.
Переименование станций метро рассмотрят на ближайшей сессии городского совета. При этом Кличко пообещал сделать "правильные шаги" в вопросе переименований.
Ранее такую идею подал глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Он предложил переименовать 5 станций метро:Подписывайтесь на наш YouTube канал
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- "Площадь Льва Толстого";
- "Берестейская";
- "Минская";
- "Героев Днепра".
Подбором новых названий займется профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью.
Напомним, последний раз в Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы в ноябре 2021 года.
Фото: ua.depositphotos.com