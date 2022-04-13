В Киеве переименуют несколько станций метро, — Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помогает Киеву", – сказал городской голова.

Переименование станций метро рассмотрят на ближайшей сессии городского совета. При этом Кличко пообещал сделать "правильные шаги" в вопросе переименований.

Ранее такую идею подал глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Он предложил переименовать 5 станций метро:

"Дружбы народов";

"Площадь Льва Толстого";

"Берестейская";

"Минская";

"Героев Днепра".

Подбором новых названий займется профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью.

Напомним, последний раз в Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы в ноябре 2021 года.

Фото: ua.depositphotos.com