Общество 20 минут назад

В Киеве переименовали 12 улиц и переулков: список изменений

В Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Киевский городской совет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и переименовании улиц. В частности, переименовано 12 улиц и переулков и установлены названия 2 площадей, сквера и улицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Как отмечается, соответствующие общественные обсуждения этих изменений предварительно состоялись на едином веб-портале территориального общества Киева в специальной рубрике "Е-город" "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта.

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В частности, переименовано:

Святошинский район
- улицу Николая Кузнецова на Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
- улицу Костюка на профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
- улицу Павленко на Кристины Сушко (выдающейся деятельницы и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц освободительной борьбы 1917-1921 годов);
- переулок Павленко в переулок Молчуновский (возвращение исторического названия).

Соломенский район
- улицу Народного ополчения на Святослава Храброго (для памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);
- улицу Молодогвардейскую на Владимира Сикевича (выдающегося политического и военного деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);
- улицу Петра Заломова на Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).
- улицу Московскую (в поселке Жуляны) на Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из видных дипломатов Гетманщины).

Дарницкий район
- улицу Малоземельную на Алимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

Шевченковский район
- улицу Цулукидзе на Натальи Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);
- переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он пролегает).

Днепровский район
- улицу Курнатовского на Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестрового казачества, первого казацкого гетмана).

Вместе с тем в Киеве появились:

- площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);
- Кловская площадь, расположенная возле станции метро "Кловская" в Печерском районе;
- сквер имени Василия Слипака в честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году, (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток в Подольском районе);
- улица Николая Костомарова в честь выдающегося украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого в ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе).

"При переименовании улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права", — говорится в сообщении КГГА.

Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Напомним, в Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим для транспорта.

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