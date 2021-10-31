В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. В ночь с 31 октября по 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Изменения коснутся 7 участков улично-дорожной сети столицы:

- Набережное шоссе

- Приднепровское шоссе

- Столичное шоссе

- пр.Бажана

- ул. Саперно-Слободская

- ул.Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул.Электриков

- пр.Шухевича от Северного моста до ул.Бальзака.

Смена скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".

Перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к решению.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость является ниже.

Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.