В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. В ночь с 31 октября по 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов.
Изменения коснутся 7 участков улично-дорожной сети столицы:
- Набережное шоссе
- Приднепровское шоссе
- Столичное шоссе
- пр.Бажана
- ул. Саперно-Слободская
- ул.Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул.Электриков
- пр.Шухевича от Северного моста до ул.Бальзака.
Смена скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".
Перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к решению.
С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость является ниже.
Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.