Общество 1 час назад

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость является ниже

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим
В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. В ночь с 31 октября по 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Изменения коснутся 7 участков улично-дорожной сети столицы:

- Набережное шоссе
- Приднепровское шоссе
- Столичное шоссе
-  пр.Бажана
-  ул. Саперно-Слободская
-  ул.Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул.Электриков
- пр.Шухевича от Северного моста до ул.Бальзака.

Читайте также:
Метро на Виноградарь откладывается еще на год: Виталий Кличко рассказал о причинах

Смена скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".

Перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к решению.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость является ниже.

Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве из-за футбола перекроют несколько станций метро
В Киеве из-за футбола перекроют несколько станций метро
Украли тысячи гектар: у Кличко заявили о незаконном захвате территории Киева
Украли тысячи гектар: у Кличко заявили о незаконном захвате территории Киева
Метро на Виноградарь откладывается еще на год: Виталий Кличко рассказал о причинах
Метро на Виноградарь откладывается еще на год: Виталий Кличко рассказал о причинах
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ан-148 украинской авиакомпании Air Ocean Airlines выполнил первый рейс

  3. Ковид-сертификат теперь можно получить в один клик: больше не нужна подпись

  4. Украли тысячи гектар: у Кличко заявили о незаконном захвате территории Киева

  5. Россия стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...