Общество 1 час назад

В Украине хотят лишать водителей прав за превышение скорости

В Украине нарушители скоростного режима в населенных пунктах могут лишиться прав на управление транспортным средством

В Украине хотят лишать водителей прав за превышение скорости В Украине хотят лишать водителей прав за превышение скорости
В Украине хотят лишать водителей прав за превышение скорости

Ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.

Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214.

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Законопроект под № 6214 "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)" был зарегистрирован в парламенте 22 октября 2021 года.

Его инициаторами выступили девять депутатов: семь "Слуг народа", по одному из "Доверия" и "Голоса".

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Отмечается, что наказание за превышение скоростного режима в населенных пунктах будет:

- превышение скорости в населенном пункте более чем на 30 км/ч, наказание — штраф 1700 грн;
- превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч, наказание — лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;
- превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч, наказание — лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Напомним, что на данный момент в Кодексе Украины об административных нарушениях предусмотрено наказание за превышение скорости на 20 или 50 км/ч, независимо от того, где зафиксировано нарушение — в населенном пункте или вне его. Сумма штрафа составляет 340 грн.

Отметим, с 1 октября в Украине вступили в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля на дорогах. 

Также в Украине внесли изменения в оформление автомобильных прав.Теперь в водительское удостоверение будут ставить дополнительные отметки — например, об управлении авто или медпоказаниях водителя.

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