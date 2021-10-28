В Украине хотят лишать водителей прав за превышение скорости

Ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.

Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214.

Законопроект под № 6214 "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)" был зарегистрирован в парламенте 22 октября 2021 года.

Его инициаторами выступили девять депутатов: семь "Слуг народа", по одному из "Доверия" и "Голоса".

Отмечается, что наказание за превышение скоростного режима в населенных пунктах будет:

- превышение скорости в населенном пункте более чем на 30 км/ч, наказание — штраф 1700 грн;

- превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч, наказание — лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;

- превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч, наказание — лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Напомним, что на данный момент в Кодексе Украины об административных нарушениях предусмотрено наказание за превышение скорости на 20 или 50 км/ч, независимо от того, где зафиксировано нарушение — в населенном пункте или вне его. Сумма штрафа составляет 340 грн.

Отметим, с 1 октября в Украине вступили в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля на дорогах.

Также в Украине внесли изменения в оформление автомобильных прав.Теперь в водительское удостоверение будут ставить дополнительные отметки — например, об управлении авто или медпоказаниях водителя.