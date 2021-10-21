Транспорт 10 минут назад

Перевозчики на автовокзалах Киева массово отказываются ехать из-за Covid-правил

В частности, с центрального автовокзала 21 октября не выехали 40% перевозчиков

Отремонтированный центральный автовокзал в Киеве. Фото: Укрпас Отремонтированный центральный автовокзал в Киеве. Фото: Укрпас
Отремонтированный центральный автовокзал в Киеве. Фото: Укрпас

Автобусные перевозчики массово отказываются выходить на маршруты из-за новых ужесточенных правил межобластных автобусных перевозок, вступивших в силу 21 октября. Об этом сообщают в компании "Укрпас", передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на автобусные рейсы, которые отправляются с центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков. Причина — перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпас" — перевозчики возвращаются к "теневым" перевозкам, — сообщил директор компании Максим Скляренко.

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По данным компании, 21 октября отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаев, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

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Вместе с тем, по словам директора "Укрпаса", компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестирования на коронавирус на центральном автовокзале Киева. Также в планах компании — организовать в ближайшее время на этом автовокзале пункт вакцинации против Covid-19.

"Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы пассажир не почувствовал ужесточения правил перевозок... Единственное условие для пассажира, который будет проходить тестирование — заблаговременно приехать на автовокзал, чтобы успеть оперативно сдать тест на Covid-19", — подчеркнул Скляренко.

Компания "Укрпас" занимается продажей билетов и управлением шестью автостанциями в Киеве (центральный автовокзал, "Дачная", "Подол", "Дарница", "Южная" и "Полесье") и 18 автостанциями в Киевской области.

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Напомним, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

Отметим также, что с этой же даты в стране начала работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

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