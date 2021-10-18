Политика 1 час назад

Патрули по проверке Covid-сертификатов украинцев начнут работу 21 октября — полиция

Рейды правоохранителей будут нацелены лишь на места, где обязаны быть только привитые граждане

Фото: патрульная полиция Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

Мобильные группы из сотрудников патрульной полиции, Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней на местах начнут проверять подлинность сертификатов о вакцинации украинцев против Covid-19 с 21 октября.

Об этом рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" на соответствующем телеканале замначальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий. При этом он подчеркнул, что речь идет о проверках только в тех местах, где обязаны находиться только вакцинированные.

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"Не везде. Это исключительно в том перечне учреждений, заведений, предусмотренных постановлением о ковидных ограничениях, где нельзя вести деятельность или принимать посетителей, если нет полной вакцинации у персонала и у посетителей", — сказал представитель полиции.

Кроме того, проверки будут проводиться в межобластном общественном транспорте, который с 21 октября будет работать только для вакцинированных.

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"Мы говорим и о перевозках, и о тех ограничениях, которые установлены особенно для "красной", "оранжевой" зоны в части именно посещения заведений, рынков, торговых площадей, именно там, где может быть скопление и широкое распространение болезни.

По словам Белошицкого, разработанное Министерством цифровой трансформации и установленное на планшетах полицейских приложение позволяет получить минимально необходимую информацию, чтобы убедиться в действительности сертификата о вакцинации.

В эфире передачи он сам продемонстрировал работу программы на примере ведущего, показав, что при сканировании сертификата из приложения "Дія" полицейским будет видно кроме имени и фамилии гражданина, сколько прививок он получил и когда была завершена вакцинация.

В то же время в предъявляемых бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть также подпись врача и официальная печать учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", — добавил замглавы патрульной полиции.

Он напомнил, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание от штрафа в 17 тысяч грн до пяти лет лишения свободы. За использование поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание от штрафа в размере до 850 грн до ограничения свободы на срок до двух лет.

При этом Белошицкий добавил, что люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться и к ответственности за нарушение карантинных условий.

"Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч грн. В случае, если будет доказано, что лицо, больное коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлечено к уголовной ответственности. В рамках уголовного производства это возможно, если экспертиза докажет", — добавил он.

Напомним, что на сегодня в "красной" зоне эпидемической опасности Covid-19, предусматривающей наибольшие ограничения, находятся пять областей Украины.

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