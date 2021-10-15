В Украине расширили "красную" зону — добавили еще четыре области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла к красному уровня эпидемической опасности еще 4 области.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей", — написал он.

Также комиссия постановила применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Сегодня в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому существуют четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый, красный.

С 23 сентября Украина вся была переведена в "желтую" зону, при этом дальнейшее ужесточение карантинных ограничений должно было происходить уже в отношении каждой области в отдельности.

Согласно нынешним карантинным требованиям, в "желтых" регионах кроме обязательного масочного режима и соблюдения физической дистанции между людьми в 1,5 м также введен ряд ограничений:

- запрещены массовые мероприятия с плотностью более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории;

- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры должна быть не более 50% от числа мест;

- заполненность спортзалов и фитнес-центров должна быть не более, чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Дошкольные учебные заведения и 1-4 классы школ работают в таких регионах в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой среди персонала. В противном случае такие учреждения должны переходить на дистанционный формат работы. Ограничения по времени работы заведений в "желтой зоне" отсутствуют.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности, вводимом местными властями, могут устанавливаться дополнительные ограничения.

В свою очередь в "красной" зоне сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа непродовольственных рынков и магазинов;

- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, в том числе кинотеатров и театров;

- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

- массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных видов спорта без зрителей.

В то же время в "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Напомним, Херсонская область перешла в "красную" зону с 15 октября.