Политика и экономика 1 час назад

С 23 сентября все регионы страны перейдут в "желтую" зону

Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сегодня, 21 сентября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение с 23 сентября перевести все регионы страны на "желтый" уровень эпидемической опасности.

Данное постановление опубликовано на правительственном сайте. 

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Так, по результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

▶️ установить с 00 ч. 00 минут 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

▶️ применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

▶️ председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Глава правительства подчеркнул, что ранее Кабинет министров внес изменения к постановлению, где смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в "красной" зоне, но при определенных условиях. 

Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. 

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Так, собственники заведений общепита должны самостоятельно решить, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений в соответствии с цветом карантинной зоны, где при "красной" зоне придется совсем закрыться.

Напомним, что ранее Delo.ua писало о новых правилах от Кабмина, где изменения касаются новых условий ограничения в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина. 

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