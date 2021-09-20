Карантин в Украине начал действовать по новым правилам: что изменилось

С 20 сентября 2021 года адаптивный карантин по коронавирусу в Украине начал работать по новым правилам.

В частности, после выхода из "зеленой" зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений, пишет "РБК-Украина".

Теперь карантинные ограничения начинают вводить после перехода страны в "желтую" зону. Такое решение ожидается в ближайшее время.

При этом в случае попадания страны в "желтую" зону вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах наполненность залов не должна превышать 50%.

В то же время в "красной" зоне ограничения более существенные: запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, ТРЦ, школ, рынков. В "красной" зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

Однако новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать, имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" — две дозы.

Причем доказательством вакцинации является COVID-сертификат, который можно сгенерировать в правительственном приложении "Дія" или получить у семейного врача в бумажном виде.

Однако, согласно новым правилам, с 20 сентября начинают действовать два вида внутренних сертификатов:

- "желтый" — для одной дозы, выдается на 120 дней;

- "зеленый" — для двух доз, выдается на 365 дней.

При этом цветные сертификаты доступны только в приложении "Дія".

Кроме того, сертификат будет содержать информацию о негативном тесте (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.

Указано, что в случае введения "желтой" зоны школы смогут работать лишь при условии наличия "желтого" сертификата у 80% педагогов. В "красной" зоне для работы школ условия ужесточаются — у 100% педагогов должны быть "зеленые" паспорта. Впрочем, от школьников вакцинация не требуется.

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Также известно, что новые правила не предусматривают ограничений для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут. Однако водители должны быть вакцинированы.

К тому же, с 20 сентября иностранцы, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им не нужно делать тесты на COVID-19 в Украине и устанавливать приложение "Вдома".

Для въезда в Украину у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательный тест.

На данный момент вакцинация в Украине является бесплатной, прививки делаются по желанию. Сейчас в Украине доступны вакцины CoronaVac (интервал между дозами 14-28 дней), Pfizer (интервал между дозами 21 день), Moderna (интервал между дозами 28 дней), AstraZeneca (интервал между дозами 12 недель).

Как отмечается, в "желтой" зоне бизнес сам решает, пускать только вакцинированных или же соблюдать ограничения по числу мест. В "красной" зоне без COVID-cертификата могут не пустить в кафе, ресторан, кино, театр, ТРЦ, фитнес-центр, бассейн. В этой зоне бизнес работает при условии 100% вакцинации.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что нового локдауна Украине не избежать, но это возможно не раньше ноября.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль призывает украинцев вакцинироваться, чтоб не допустить локдауна.

Напомним, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

В начале августа цифровые COVID-сертификаты, разработанные для украинского сервиса госуслуг "Дія", успешно прошли техническую оценку со стороны Европейского Союза.