Карантин будет жестче, но пока без локдауна. Новые правила от Кабмина — что изменится

На внеочередном заседании правительство внесло изменения в постановление № 1236, которым регулируется предотвращение распространения COVID-19 в Украине. В Украине постоянно фиксируется рост заболеваемости COVID-19, в Минздраве решили усилить карантин, чтобы избежать полного локдауна.

Так, изменения касаются новых условий ограничения в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина.

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Delo.ua коротко рассказывает, что изменится при новых правилах карантинных ограничений и что останется неизменным.

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Когда вступают в силу карантинные нововведения

▶️ Новые правила адаптивного карантина в Украине для разных его зон вступят в силу через семь дней после их опубликования, то есть не раньше 20 сентября. Затем комиссия по ТЭБ и ЧС введет новый уровень карантина для всей Украины уже по обновленным правилам.

▶️ Решением ТЭБ и ЧС будет введено фактическое ужесточение карантина в Украине, как минимум, на "желтый" уровень эпидемической опасности для всей страны, а при необходимости с переходом отдельных регионов в "красную" зону. То есть Украина может перейти к усиленному уровню карантина уже в 20-х числах сентября.

Что нового: "желтые" и "зеленые" сертификаты

▶️ Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции, так называемые "желтый" или "зеленый", которые будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

▶️ "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" — о полном курсе вакцинации. Эти отметки будут существовать только в цифровом формате, поэтому цветные копии печатать не нужно.

▶️ "Желтый" сертификат имеет срок 120 дней и является свидетельством о получении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который действует 72 часа; доказательство о перенесенной болезни COVID-19, если после выздоровления прошло менее шести месяцев; доказательство о вакцинации хотя бы одной дозой.

Инфографика: МОЗ Украины

▶️ "Зеленый" сертификат действителен 365 дней, а также является свидетельством о полном курсе вакцинации от COVID-19 — две дозы вакцины.

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Инфографика: МОЗ Украины

Старые правила "желтой", "оранжевой" и "красной" зон

▶️ Старые правила никто не отменял. Однако их смогут избегать только вакцинированные люди и те учреждения, где готовы соблюдать условия по вакцинации персонала и обслуживанию клиентов с "желтыми" и "зелеными" COVID-сертификатами.

Delo.ua напоминает о них:

Инфографика: МОЗ Украины

Инфографика: МОЗ Украины

Инфографика: МОЗ Украины

Инфографика: МОЗ Украины

Работа школ и вузов в карантин

▶️ В "желтой" зоне учебные учреждения смогут работать в очном формате при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.

▶️ В "красной" зоне учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

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Работа сферы HoReCa

Собственники заведений должны самостоятельно решить, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений в соответствии с цветом карантинной зоны, где при "красной" зоне придется совсем закрыться. При этом в "красной" зоне предусмотрено, что оставаться открытыми могут только те кафе и рестораны, где 100% посетителей и работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Как будет работать транспорт в карантин

На данный момент Кабмин не запретил работу транспорта. Такое решение могут принимать местные власти "красных" зон. При этом от водителей будут требовать пройти курс вакцинации от коронавируса, а от пассажиров — социальной дистанции и масочного режима.

Массовые мероприятия, религиозные службы, работа кинотеатров, музеев, бассейнов и спортзалов

В "красной" зоне собственникам заведений придется приостановить работу до улучшения ситуации с заболеваемостью в стране. При этом ограничения этого уровня и закрытие заведений не применяются, если все 100% посетителей, работников и организаторов массовых мероприятий имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Это касается режима работы массовых и религиозных мероприятий, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, а также развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Отметим, что Ассоциация ритейлеров Украины и Украинский совет торговых центров не поддерживают новые карантинные правила в "красной зоне" и ранее направляли предложения в Кабинет министров Украины и Министерство здравоохранения Украины, в которых предлагали:

▶️ Разрешить работу заведениям розничной торговли (в частности, тем, которые не могли работать в "красной" зоне), в которых 50% работников, обслуживающих посетителей, имеют документ, подтверждающий получение одной или двух доз вакцины, либо отрицательный результат ПЦР, или результат тестирования на наличие антител к COVID-19, или справку о выздоровлении лица от указанной болезни.

▶️ Упростить условия открытия пунктов вакцинации в ТРЦ. В частности, разрешить открытие на площадях, меньших 300 квадратных метров, в том числе в городе Киеве, без отдельного входа. Так, с мая 2021 года торговые центры начали открывать пункты вакцинации собственных сотрудников и арендаторов (работников магазинов), а также пункты массовой вакцинации. По мнению АРУ и УСТЦ, открытие дополнительных пунктов вакцинации именно в ТРЦ во время роста заболеваемости поможет разгрузить медицинские учреждения и предотвратить пересечение людей, которые уже заболели, и тех, кто планирует прививаться.

Напомним, что в Минздраве рассказали, какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине.

Источник фото: Depositphotos