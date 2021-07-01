В ТРЦ Киева открылись первые пункты вакцинации от коронавируса

В Киеве для сотрудников торговли ТРЦ Aladdin и Piramida открылся центр вакцинации.

Обустройство пункта состоялось в рамках инициативы Ассоциации ритейлеров Украины и Украинского совета торговых центров (UCSC) по вакцинации работников торговли организованных коллективов при поддержке Министерства здравоохранения и КГГА, сообщает пресс-служба ассоциации.

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Указано, что кроме вакцинации сотрудников и арендаторов ТРЦ Aladdin и Piramida, входящих в портфель недвижимости Dragon Capital, компания также начала иммунизацию своих сотрудников в бизнес-центрах Horizon Park и Platinum.

"В портфеле недвижимости нашей компании на сегодня находится 31 объект: торговые центры, бизнес-центры и логистические комплексы по Украине. А это около 700 сотрудников компании только по этому направлению. Если учесть сотрудников арендаторов и подрядчиков, то это тысячи людей, а если и наших посетителей, особенно, если речь идет о торговых центрах, то за год это миллионы людей", — рассказала Татьяна Новицкая, операционный директор Dragon Capital, прямые инвестиции.

По ее словам, в ближайшие дни в этих центрах вакцинируется более 1000 человек.

Она также добавила, что на прошлой неделе (21-27 июня) в ТРЦ Victoria Gardens во Львове организовали временный пункт вакцинации, который бесплатно прививает всех посетителей в порядке живой очереди.

При этом в Ассоциации ритейлеров считают, что открытие центров вакцинации в торговых центрах поможет ускорить процесс массовой вакцинации и защитить как можно большее количество украинцев.

"Поскольку сотрудники розничных магазинов постоянно контактируют с большим количеством покупателей, вакцинация сотрудников ритейла — один из насущных вопросов для стабильной работы сферы торговли. Это позволит организовать безопасную работу всех категорий ритейлеров даже в "красной зоне". Ведь торговые центры, в отличие от неформатных объектов торговли, имеют все необходимые условия для безопасного пребывания в них посетителей", — подчеркнула руководитель GR-направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петривская.

Известно, что успешные примеры вакцинации работников торговли в ТРЦ наглядно продемонстрировали уже в нескольких городах Украины — Львове, Одессе и Херсоне. В частности, пункты вакцинации были организованы в торговом центре Forum Lviv, одесском ТРЦ Riviera (и еще двух объектах) и ТРЦ Fabrika в Херсоне.

Ранее в Украине запустили массовую вакцинацию против COVID-19 бизнеса, у которого в штате более 50 человек, желающих привиться.

Как сообщалось, за сутки 30 июня в Украине привито против коронавируса 93 тысячи 186 человек.