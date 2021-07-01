Происшествия 1 час назад

В ТРЦ Киева открылись первые пункты вакцинации от коронавируса

Центры вакцинации открыли в ТРЦ Aladdin и Piramida, а также в бизнес-центрах Horizon Park и Platinum

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

В Киеве для сотрудников торговли ТРЦ Aladdin и Piramida открылся центр вакцинации.

Обустройство пункта состоялось в рамках инициативы Ассоциации ритейлеров Украины и Украинского совета торговых центров (UCSC) по вакцинации работников торговли организованных коллективов при поддержке Министерства здравоохранения и КГГА, сообщает пресс-служба ассоциации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что кроме вакцинации сотрудников и арендаторов ТРЦ Aladdin и Piramida, входящих в портфель недвижимости Dragon Capital, компания также начала иммунизацию своих сотрудников в бизнес-центрах Horizon Park и Platinum.

"В портфеле недвижимости нашей компании на сегодня находится 31 объект: торговые центры, бизнес-центры и логистические комплексы по Украине. А это около 700 сотрудников компании только по этому направлению. Если учесть сотрудников арендаторов и подрядчиков, то это тысячи людей, а если и наших посетителей, особенно, если речь идет о торговых центрах, то за год это миллионы людей", — рассказала Татьяна Новицкая, операционный директор Dragon Capital, прямые инвестиции.

По ее словам, в ближайшие дни в этих центрах вакцинируется более 1000 человек.

Она также добавила, что на прошлой неделе (21-27 июня) в ТРЦ Victoria Gardens во Львове организовали временный пункт вакцинации, который бесплатно прививает всех посетителей в порядке живой очереди.

Читайте также:
Чтобы привить 70% населения до 2022 года, нужно утроить скорость, — экс-замглавы МОЗ

При этом в Ассоциации ритейлеров считают, что открытие центров вакцинации в торговых центрах поможет ускорить процесс массовой вакцинации и защитить как можно большее количество украинцев.

"Поскольку сотрудники розничных магазинов постоянно контактируют с большим количеством покупателей, вакцинация сотрудников ритейла — один из насущных вопросов для стабильной работы сферы торговли. Это позволит организовать безопасную работу всех категорий ритейлеров даже в "красной зоне". Ведь торговые центры, в отличие от неформатных объектов торговли, имеют все необходимые условия для безопасного пребывания в них посетителей", — подчеркнула руководитель GR-направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петривская.

Известно, что успешные примеры вакцинации работников торговли в ТРЦ наглядно продемонстрировали уже в нескольких городах Украины — Львове, Одессе и Херсоне. В частности, пункты вакцинации были организованы в торговом центре Forum Lviv, одесском ТРЦ Riviera (и еще двух объектах) и ТРЦ Fabrika в Херсоне.

Ранее в Украине запустили массовую вакцинацию против COVID-19 бизнеса, у которого в штате более 50 человек, желающих привиться.

Как сообщалось, за сутки 30 июня в Украине привито против коронавируса 93 тысячи 186 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киев перенес запуск учета иногородних льготников в транспорте на 2023 год
Киев перенес запуск учета иногородних льготников в транспорте на 2023 год
Коронавирус: в Украине за сутки около 700 новых заражений, 51 человек умер
Коронавирус: в Украине за сутки около 700 новых заражений, 51 человек умер
ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку
ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Евро-2020: букмекеры назвали фаворита матча Украина — Англия в четвертьфинале

  3. ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку

  4. Зеленский попросил Папу Римского помочь в урегулировании конфликта на Донбассе

  5. В Украине вступил в силу закон о рынке земли

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...