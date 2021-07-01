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Коронавирус: в Украине за сутки около 700 новых заражений, 51 человек умер

За сутки 30 июня в Украине привито против коронавируса более 93 тысяч человек

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине по состоянию на утро 1 июля 2021 года зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 28, медработников — 18, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека, летальных исходов — 51, выздоровели — 1719 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 20 тысяч 913 человек, методом ИФА — 9743 человека, экспресс-тестами — 18 тысяч 382 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 235 тысяч 801 человек, выздоровели — 2 млн 168 тысяч 387 человек, летальных исходов — 52 тысячи 391, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 861 тысяча 246.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

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Кроме того, за сутки 30 июня в Украине привито против коронавируса 93 тысячи 186 человек. Одну дозу получили 31 тысяча 714 человек, полностью иммунизированы — 61 тысяча 472 человека.

Известно, что в течение суток работали 528 мобильных бригад, 1236 пунктов прививки и 13 центров вакцинации.

По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 тысяч 982 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 965 тысяч 660 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 965 тысяч 658 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 710 тысяч 996 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 676 тысяч 654 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июня 2021 года было зафиксировано 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

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