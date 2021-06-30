Коронавирус: в Украине за сутки более 600 новых заражений, 40 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 30 июня 2021 года зафиксировано 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 31, медработников — 19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 360 человек, летальных исходов — 40, выздоровели — 2294 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 22 тысячи 511 человек, методом ИФА — 9581 человек, экспресс-тестами — 13 тысяч 702 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 235 тысяч 96 человек, выздоровели — 2 млн 166 тысяч 668 человек, летальных исходов — 52 тысячи 340, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 840 тысяч 333.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Кроме того, за сутки 29 июня в Украине привито против коронавируса 81 тысяча 637 человек. Одну дозу получили 21 тысяча 475 человек, а полностью иммунизированы — 60 тысяч 162 человека.

Известно, что в течение суток работали 518 мобильных бригад, 1336 пунктов прививки и два центра вакцинации.

По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 тысяч 424 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 933 тысячи 946 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 933 тысячи 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 649 тысяч 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 583 тысячи 468 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 29 июня в Украине было зафиксировано всего 182 новых случая заболевания COVID-19.