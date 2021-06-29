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В мире 40 минут назад

ЕС не признает Covishield копией AstraZeneca. Въезд по COVID-сертификатам невозможен

Европейские паспорта вакцинации не признают препарат Covishield, который является индийским вариантом вакцины AstraZeneca

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Граждане Индии, которые получили прививки индийской вакциной AstraZeneca (Covishield), столкнулись с проблемами при попытке въехать в страны Европейского Союза.

Об этом в Twitter сообщил руководитель индийского Института сыворотки крови Адар Пунавала, передает Reuters.

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Как отмечает агентство, система паспортов вакцинации заработает в ЕС уже с 1 июля. Она позволит вакцинированным людям свободно путешествовать в пределах европейских границ.

На сегодняшний день система паспортов пока признает лишь четыре вакцины западного производства, включая препарат от AstraZeneca.

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Однако европейские паспорта вакцинации не признают препарат Covishield, который является индийским вариантом вакцины AstraZeneca.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне", — написал Пунавалла.

При этом Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос, что Covishield не в полной мере признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Некоторые страны ЕС, такие как Германия, Греция и Испания, уже ввели в действие "Европейский цифровой COVID-сертификат", до его полноценного запуска.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать с 1 июля 2021 года.

Напомним, в Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.

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