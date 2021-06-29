ЕС не признает Covishield копией AstraZeneca. Въезд по COVID-сертификатам невозможен

Граждане Индии, которые получили прививки индийской вакциной AstraZeneca (Covishield), столкнулись с проблемами при попытке въехать в страны Европейского Союза.

Об этом в Twitter сообщил руководитель индийского Института сыворотки крови Адар Пунавала, передает Reuters.

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Как отмечает агентство, система паспортов вакцинации заработает в ЕС уже с 1 июля. Она позволит вакцинированным людям свободно путешествовать в пределах европейских границ.

На сегодняшний день система паспортов пока признает лишь четыре вакцины западного производства, включая препарат от AstraZeneca.

Однако европейские паспорта вакцинации не признают препарат Covishield, который является индийским вариантом вакцины AstraZeneca.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне", — написал Пунавалла.

При этом Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос, что Covishield не в полной мере признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Некоторые страны ЕС, такие как Германия, Греция и Испания, уже ввели в действие "Европейский цифровой COVID-сертификат", до его полноценного запуска.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать с 1 июля 2021 года.

Напомним, в Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.