В Евросоюзе паспорта вакцинации введут с 1 июля

В Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает DW.

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Указано, что свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

Предполагается, что учитываться будут, в том числе, прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Ранее Европейский парламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

25 марта депутаты Европарламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

Как известно, на запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.

Напомним, в Кабмине заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", которые подтверждают прививки от коронавируса и в ближайшем будущем могут стать "пропуском" для въезда в ЕС.