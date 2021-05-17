Политика 20 минут назад

Минцифры планирует запустить сертификаты вакцинации от Covid-19 в "Дії" в июле

При этом планируется, что будут отдельно внутриукраинские и международные сертификаты

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Министерство цифровой трансформации планирует уже в июле текущего года запустить в приложении "Дія" сертификаты вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя министра Алексея Выскуба.

"Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "Дії". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача", — заявил в комментарии агентству "Интерфакс- Украина".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также рассматривается привлечение сети центров предоставления админуслуг для обеспечения более широкого доступа к получению сертификатов.

По словам Выскуба, украинская сторона уже получила предварительные требования Европейского союза к сертификатам, в Минцифры их уже изучили и технически готовы к реализации.

"Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов — внутреннего и внешнего. Внешний — для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, — для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Понятно, это сложный вопрос, зависящий от доступности вакцины", — добавил он.

Читайте также:
Ляшко перечит Шмыгалю: вакцин для привития на выходных всех записавшихся в "Дія" нет

Замминистра подчеркнул, что главная задача Минцифры на сегодня — максимально быстро внедрить международный сертификат. От внутреннего он будет отличаться набором данных, поскольку есть европейские требования отображать медицинские данные, в частности, тип и название вакцины, ее производителя и так далее.

Единственным источником данных в сертификатах, по словам Выскуба, будет Электронная система здравоохранения, куда сейчас попадают данные всех вакцинированных украинцев.

"Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе", — рассказал чиновник.

По его словам, Украина сейчас находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что отрабатывают возможность внедрения внутриукраинских сертификатов с данными о вакцинации против Covid-19, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от этой болезни, чтобы запустить их максимум с 1 июля.

Отметим, что в Евросоюзе паспорта вакцинации должны заработать с 15 июня. Такой сертификат также можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Индии работники чайных плантаций не могут собрать урожай из-за COVID-19 и засухи
В Индии работники чайных плантаций не могут собрать урожай из-за COVID-19 и засухи
В "Дії" появились новые услуги: авторегистрация ФЛП и подача деклараций
В "Дії" появились новые услуги: авторегистрация ФЛП и подача деклараций
Первый шаг к электронной демократии: портал "Дія" запускает электронные петиции
Первый шаг к электронной демократии: портал "Дія" запускает электронные петиции
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

  3. Оптимістичний прогноз для гривні: нацвалюта буде зміцнюватися через митницю та євробонди

  4. В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

  5. Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...