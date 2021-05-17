Минцифры планирует запустить сертификаты вакцинации от Covid-19 в "Дії" в июле

Министерство цифровой трансформации планирует уже в июле текущего года запустить в приложении "Дія" сертификаты вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя министра Алексея Выскуба.

"Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "Дії". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача", — заявил в комментарии агентству "Интерфакс- Украина".

Также рассматривается привлечение сети центров предоставления админуслуг для обеспечения более широкого доступа к получению сертификатов.

По словам Выскуба, украинская сторона уже получила предварительные требования Европейского союза к сертификатам, в Минцифры их уже изучили и технически готовы к реализации.

"Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов — внутреннего и внешнего. Внешний — для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, — для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Понятно, это сложный вопрос, зависящий от доступности вакцины", — добавил он.

Замминистра подчеркнул, что главная задача Минцифры на сегодня — максимально быстро внедрить международный сертификат. От внутреннего он будет отличаться набором данных, поскольку есть европейские требования отображать медицинские данные, в частности, тип и название вакцины, ее производителя и так далее.

Единственным источником данных в сертификатах, по словам Выскуба, будет Электронная система здравоохранения, куда сейчас попадают данные всех вакцинированных украинцев.

"Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе", — рассказал чиновник.

По его словам, Украина сейчас находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что отрабатывают возможность внедрения внутриукраинских сертификатов с данными о вакцинации против Covid-19, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от этой болезни, чтобы запустить их максимум с 1 июля.