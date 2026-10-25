UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,55

45,35

EUR

51,25

51,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Полиция Кипра взялась за финансы Абрамовича: речь идет об активах на $672 млн

Полиция Кипра взялась за финансы Абрамовича
Полиция Кипра взялась за финансы Абрамовича

Полиция Кипра начала расследование финансовых операций российского миллиардера Романа Абрамовича после совместного расследования BBC Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ). Журналисты утверждают, что документы могли быть сфальсифицированы для утаивания активов на $672 млн и минимизации налоговых обязательств.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на BBC .

О начале проверки представители кипрских властей сообщили во время заседания парламентского комитета по борьбе с отмыванием денег.

Подразделение финансовой разведки полиции Кипра уже начало сбор доказательств. Следователи должны установить, были ли совершены уголовные правонарушения, в частности, мошенничество или подделка документов.

Представитель полиции Андреас Анастасиадес заявил, что будут проверять любые компании и лиц, которые могли быть причастны.

По данным BBC и TBIJ, в отчетности компаний Абрамовича, подписанной в 2006 году Deloitte Cyprus, перестали отражаться активы общей стоимостью около $672 млн.

Речь идет, в частности, о суперяхтах, частных самолетах и недвижимости.

Журналисты также утверждают, что Deloitte могла консультировать структуры Абрамовича по поводу схемы, позволяющей сократить налоговые платежи путем использования документов с недостоверными данными.

Материалы основываются на утечке тысяч документов о финансах Абрамовича и сети оффшорных компаний, которыми управляли из Кипра в 1995–2022 годах.

Что говорят Абрамович и Deloitte

Адвокаты Абрамовича отрицают уклонение от уплаты налогов или утаивание активов.

Они также заявляют, что журналисты не предоставили доказательств того, что бизнесмен знал о возможной фальсификации документов, санкционировал ее или руководил ею.

В Deloitte Cyprus заявили, что действовали в соответствии с действующим законодательством. Компания также отметила, что из-за давности событий документы более чем 20-летней давности уже недоступны для проверки.

Отдельное дело касается €25 млн. НДС

Ранее BBC и TBIJ сообщали о другой налоговой схеме, связанной с эксплуатацией яхт Абрамовича.

После этого расследование двум бывшим директорам компании выдвинули обвинения по делу о неуплате €25 млн НДС. Они должны предстать перед судом на Кипре.

Напомним, в 2022 году на острове Джерси заморозили активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд после введения против российского миллиардера санкций Великобритании и Евросоюза.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности