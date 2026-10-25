Полиция Кипра взялась за финансы Абрамовича: речь идет об активах на $672 млн

Полиция Кипра начала расследование финансовых операций российского миллиардера Романа Абрамовича после совместного расследования BBC Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ). Журналисты утверждают, что документы могли быть сфальсифицированы для утаивания активов на $672 млн и минимизации налоговых обязательств.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на BBC .

О начале проверки представители кипрских властей сообщили во время заседания парламентского комитета по борьбе с отмыванием денег.

Подразделение финансовой разведки полиции Кипра уже начало сбор доказательств. Следователи должны установить, были ли совершены уголовные правонарушения, в частности, мошенничество или подделка документов.

Представитель полиции Андреас Анастасиадес заявил, что будут проверять любые компании и лиц, которые могли быть причастны.

По данным BBC и TBIJ, в отчетности компаний Абрамовича, подписанной в 2006 году Deloitte Cyprus, перестали отражаться активы общей стоимостью около $672 млн.

Речь идет, в частности, о суперяхтах, частных самолетах и недвижимости.

Журналисты также утверждают, что Deloitte могла консультировать структуры Абрамовича по поводу схемы, позволяющей сократить налоговые платежи путем использования документов с недостоверными данными.

Материалы основываются на утечке тысяч документов о финансах Абрамовича и сети оффшорных компаний, которыми управляли из Кипра в 1995–2022 годах.

Что говорят Абрамович и Deloitte

Адвокаты Абрамовича отрицают уклонение от уплаты налогов или утаивание активов.

Они также заявляют, что журналисты не предоставили доказательств того, что бизнесмен знал о возможной фальсификации документов, санкционировал ее или руководил ею.

В Deloitte Cyprus заявили, что действовали в соответствии с действующим законодательством. Компания также отметила, что из-за давности событий документы более чем 20-летней давности уже недоступны для проверки.

Отдельное дело касается €25 млн. НДС

Ранее BBC и TBIJ сообщали о другой налоговой схеме, связанной с эксплуатацией яхт Абрамовича.

После этого расследование двум бывшим директорам компании выдвинули обвинения по делу о неуплате €25 млн НДС. Они должны предстать перед судом на Кипре.

Напомним, в 2022 году на острове Джерси заморозили активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд после введения против российского миллиардера санкций Великобритании и Евросоюза.