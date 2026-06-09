Зеленский предлагает использовать деньги Абрамовича от продаж "Челси" на усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопрос использования 2,4 млрд фунтов стерлингов ($3,34 млрд) от продажи принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу футбольного клуба "Челси" на усиление украинской ПВО.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian.

Он отметил, что обсуждал со Стармером долю 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи клуба, которые британское правительство намерено направить на гуманитарные нужды Украины.

Президент подчеркнул, что передача Украине средств от продаж "Челси" могла бы помочь в финансировании систем ПВО для сбивания российских ракет, которые часто бьют по энергетической инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, эти средства могли бы помочь Украине приобрести дополнительные средства противоракетной обороны в США.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", - подчеркнул президент.

"Тайные" контакты между Украиной и РФ

7 июня в Кремле заявили о якобы "закрытых контактах" между Россией и Украиной и визите "влиятельного российского бизнесмена" в Киев.

Затем президент Владимир Зеленский впервые публично подтвердил визит российского бизнесмена Романа Абрамовича в Киев во время полномасштабной войны, чтобы передать ему позицию главы РФ Владимира Путина.

"Он приехал в Киев. Он сказал, что я принес сообщение непосредственно вам, и я хочу взять сообщение от вас и передать их Путину", – высказался Зеленский об Абрамовиче.

Президент Украины подчеркнул, что не скрывал факт визита олигарха. По его словам, тот хотел понять, что готов сделать Киев в контексте переговоров с Москвой.

В то же время Зеленский заметил, что дал понять Абрамовичу, что Украина не уступит Донбассу.

Абрамович не хочет отдать деньги Украине

В мае 2022 года Абрамович продал "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов консорциума, возглавляемого американским инвестором Тоддом Боэлем.

Британское правительство предупредило бизнесмена, что оно должно пожертвовать деньги Украине, в противном случае процедура конфискации будет обжаловаться в суде. Британия хочет, чтобы Москва покрыла ущерб и разрушение, повлекшие вторжение РФ.

Но Абрамович отказался подписывать договор о передачу Украине средств от продаж футбольного клуба.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми обещал принять меры, которые помогут разморозить 2,3 млрд фунтов стерлингов от продаж футбольного клуба "Челси" российским миллиардером Абрамовичем в пользу Украины.

Правительство Великобритании сообщил о намерении направить средства от продажи футбольного клуба "Челси" в поддержку Украины, а в случае, если не достигнут соглашения с российским бизнесменом – подать в суд, чтобы получить эти средства.

Роман Абрамович привлек ведущих мировых юристов для участия в судебном процессе по замороженным активам, часть которых он обещал направить на помощь Украине.

Уже в марте 2026 года адвокаты олигарха сообщили правительству Великобритании, что будут оспаривать любую попытку. конфисковать деньги от продаж футбольного клуба "Челси" в интересах Украины.