Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине $2,9 млрд от продажи "Челси": в чем причина

Бывший владелец английского "Челси" российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств от продаж футбольного клуба.

Об этом сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что Абрамович, сам попавший под западные санкции из-за своей близости к режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого.

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, "деньги должны пойти тем адресатам, которым они были назначены".

В министерстве иностранных дел Великобритании надеются, что деньги передадут Украине до зимы, сообщил источник Daily Mail.

"Была надежда, что деньги пересчитают прошлым летом, потом мы надеялись на сдвиг в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления морозов в конце года, но нет никаких гарантий, что это произойдет", - утверждает собеседник Daily Mail.

Издание отмечает, что сейчас деньги заблокированы на счете компании Абрамовича Fordstam Limited в Великобритании.

Напомним, Абрамович был вынужден продать Челси в прошлом году, зная, что его ждут санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а после расходов, связанных с транзакцией, осталось 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 млрд долларов США).

При продаже пресс-служба Абрамовича сообщила, что он "хотел, чтобы вырученные средства были переданы благотворительному фонду для нужд пострадавших из России и Украины".

О том, что правительство Великобритании намерено передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, полученных олигархом Романом Абрамовичем за продажу в 2022 году футбольного клуба "Челси", в новый фонд помощи пострадавшим от войны в Украине стало известно 31 января.

В мае сообщалось, что созданный для помощи Украине фонд в виде доходов от продаж Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" почти готов к работе, но его утверждение правительством Великобритании длится дольше, чем планировалось.