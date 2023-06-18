Абрамович не підписує угоду про виділення Україні $2,9 млрд від продажу "Челсі": у чому причина

Колишній власник англійського "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Україні коштів від продажу футбольного клубу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Видання пише, що Абрамович, який сам потрапив під західні санкції через свою близькість до режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, хоче, щоб частина грошей була передана постраждалим із Росії. Уряд Великобританії та Єврокомісія виступають проти цього.

Як заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, "гроші мають піти тим адресатам, яким вони були призначені".

У міністерстві закордонних справ Великобританії сподіваються, що гроші передадуть Україні до зими, повідомило джерело Daily Mail.

"Була надія, що гроші перерахують минулого літа, потім ми сподівалися на зрушення у січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до настання морозів наприкінці року, але наразі немає жодних гарантій, що це станеться", – стверджує співрозмовник Daily Mail.

Видання зауважує, що зараз гроші заблоковані на рахунку компанії Абрамовича Fordstam Limited у Великій Британії.

Нагадаємо, Абрамович був змушений продати Челсі минулого року, знаючи, що на нього чекають санкції. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а після витрат, пов'язаних з транзакцією, залишилося 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,9 мільярда доларів США) .

Під час продажу прес-служба Абрамовича повідомила, що він "хотів, щоб виручені кошти були передані благодійному фонду для потреб постраждалих з Росії та України".

Про те, що уряд Великобританії має намір передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих олігархом Романом Абрамовичем за продаж у 2022 році футбольного клубу "Челсі", до новоствореного фонду допомоги постраждалим від війни в Україні стало відомо 31 січня.

У травні повідомлялося, що створений для допомоги Україні фонд у вигляді доходів від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", майже готовий до роботи, але його затвердження урядом Великобританії триває довше, ніж планувалося.