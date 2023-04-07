Надання Україні допомоги від продажу Челсі затягується через процес затвердження

Створений для допомоги Україні фонд у 2,34 мільярда фунтів стерлінгів (2,9 мільярда доларів США) у вигляді доходів від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", майже готовий до роботи, але його затвердження урядом Великобританії триває довше, ніж планувалося.

Генеральний директор фонду Майк Пенроуз розповів, що існують певні складності та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великобританією та ЄС, так і всередині Великобританії, повідомляє Вloomberg.

Він сказав, що команда завершила всі документи, необхідні для створення фонду, і склала короткий список інвестиційних менеджерів, які будуть контролювати гроші. Фонд планує зосередитися на гуманітарних проектах, які підтримують медичні, освітні програми та програми надання притулку для українців.

Видання зазначає, що практичні аспекти пожертвування виявилися дуже складними, і ще потрібно подолати кілька перешкод, перш ніж Україна зможе отримати будь-яку частину грошей. Коли це станеться, невідомо.

Повідомляється, що в січні уряд Великої Британії був близький до того, щоб передати виручені кошти фонду, а до домовленостей залишилося ще кілька тижнів.

Вже майже рік кошти залишаються замороженими на банківському рахунку Великобританії, і з цієї суми ще нічого не потрапило в Україну.

Російський бізнесмен Роман Абрамович, статут якого перевищує 7,5 мільярда доларів, продав лондонський футбольний клуб в травні 2022 року після того, як Британія та Європейський Союз наклали на нього санкції за його зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Сам Абрамович запропонував створити благодійний фонд, а всі кошти від угоди передати жертвам війни в Україні.

Нагадаємо, про те, що уряд Великобританії має намір передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих олігархом Романом Абрамовичем за продаж у 2022 році футбольного клубу "Челсі", до новоствореного фонду допомоги постраждалим від війни в Україні стало відомо 31 січня.

До речі в Україні Абрамович з жовтня перебуває під санкціями, проте щодо них застосовано відстрочку до завершення обміну полоненими з РФ. Відомо, що олігарх задіяний у переговорах з цієї теми, зокрема безпосередньо брав участь у масштабному обміні наприкінці вересня.