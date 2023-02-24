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Найбагатші люди Росії за рік війни втратили 67 млрд доларів, – Bloomberg
За рік повномасштабної війни РФ проти України 23 найбагатші росіяни втратили 20% їхніх загальних статків. Про це повідомляє Bloomberg.
Видання проаналізувало статки росіян, які станом на 23 лютого 2022 року входили до топ-500 найбагатших людей світу. Загалом вони мали 339 мільярдів доларів, однак протягом року війни втратили 67 млрд доларів. Як зазначають журналісти, це 20-відсоткове падіння — більш ніж у чотири рази вище, ніж у решти тих, хто входить до списку Bloomberg Billionaires Index.
Найбільше статків, 6,7 млрд доларів, за рік втратив Олексій Мордашов — основний власник "Сєвєрсталі", яка є одним з найбільших сталевиробників у Росії. Тепер він має 19,8 млрд доларів, однак зберігає за собою четверте місце в списку найбагатших людей РФ.
Другий за величиною падіння – металургійний магнат Володимир Лісін, який є головою правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат". За рік війни він втратив 5,8 млрд доларів й таким чином його статки скоротилися до 20,5 млрд доларів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Трійку мільярдерів із найбільшими втратами замикає олігарх Роман Абрамович. Його статки зменшилися на 5,6 млрд доларів — до 7,8 млрд доларів.
Своєю чергою Андрій Гурʼєв, засновник ПАТ "ФосАгро" – одного з найбільших виробників фосфорних добрив у Європі, з початку повномасштабної війни розбагатів на 2,1 млрд доларів завдяки стрибку курсу акцій компанії. Його родина є найбільшим акціонером фірми.
Bloomberg зауважує, що санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу проти Росії мали обмежений довгостроковий ефект. Сукупний капітал російських мільярдерів досяг найнижчого рівня 9 березня 2022 року, тоді їхні статки знизилися на 92 млрд доларів – до 248 млрд доларів.
Нагадаємо, що фінансових збитків у рік початку повномасштабної війни в України зазнали не лише російські мільярдери. Загалом у 2022 році 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg втратили 1,4 трлн доларів статків.