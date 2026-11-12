- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Втрати ворога станом на 12 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1723 добу повномасштабної війни становлять 1 616 330 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;
- танків – 12 471 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 720 (+14) од.;
- артилерійських систем – 52 278 (+47) од.;
- РСЗВ – 2 269 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 756 (+0) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1 013) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312) од.;
- спеціальної техніки – 4 899 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 18 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.