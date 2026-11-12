Втрати ворога станом на 12 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1723 добу повномасштабної війни становлять 1 616 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:

особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;

танків – 12 471 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 720 (+14) од.;

артилерійських систем – 52 278 (+47) од.;

РСЗВ – 2 269 (+3) од.;

засобів ППО – 1 756 (+0) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1 013) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312) од.;

спеціальної техніки – 4 899 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 18 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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