- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Потери врага по состоянию на 12 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 150 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1723 сутки полномасштабной войны составляют 1 616 330 человек.
Потери России в войне на 12 ноября 2026 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;
- танков – 12 471 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 720 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 52 278 (+47) ед;
- РСЗО – 2 269 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1756 (+0) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1 013) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312) ед;
- специальной техники – 4 899 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т и 89 враждебных БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 18 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.