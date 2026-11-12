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Потери врага по состоянию на 12 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 150 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1723 сутки полномасштабной войны составляют 1 616 330 человек.

Потери России в войне на 12 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;
  • танков – 12 471 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 720 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 52 278 (+47) ед;
  • РСЗО – 2 269 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1756 (+0) ед;
  • самолетов – 452 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1 013) ед;
  • крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312) ед;
  • специальной техники – 4 899 (+5) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т и 89 враждебных БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера, дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 12 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 18 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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