Потери врага по состоянию на 12 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 150 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1723 сутки полномасштабной войны составляют 1 616 330 человек.

Потери России в войне на 12 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:

личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;

танков – 12 471 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 720 (+14) ед;

артиллерийских систем – 52 278 (+47) ед;

РСЗО – 2 269 (+3) ед.;

средств ПВО – 1756 (+0) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1 013) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312) ед;

специальной техники – 4 899 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т и 89 враждебных БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 18 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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