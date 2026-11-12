Скандал навколо "Галі Балуваної": чому франчайзингову мережу можуть змусити піти на ребрендинг

Вдова покійного ресторатора Ігоря Сухомлина Христина та його бізнес-партнер Валерій Гальперін намагаються оформити на себе права на торговельні марки "Галя Балувана" та "Galya Baluwana".

Як повідомляє Dilo, відповідні заявки під номерами m202614803 та m202614805 з’явилися в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Якщо спадкоємцям вдасться закріпити права на ці позначення, сотні франчайзингових магазинів під управлінням луцької підприємниці Алли Теліги (ТОВ "Готуємо по-домашньому") ризикують втратити законне право працювати під цією вивіскою.

Чернігівська варенична проти луцького цеху: історія протистояння

Протистояння двох бізнесів тягнеться вже майже два десятиліття. Ще у 2006 році Ігор Сухомлин подав заявку на реєстрацію ТМ "Балувана Галя" і отримав свідоцтво наприкінці 2007-го. У 2011 році він разом із Гальперіним відкрив першу однойменну вареничну в Чернігові, а згодом масштабував мережу до Києва.

Проте У 2019 році в Луцьку з’явився перший магазин домашніх напівфабрикатів із перевернутою назвою «Галя Балувана», який відкрили місцеві підприємці Володимир Матвійчук та Алла Теліга.

У 2021 році сторони дійшли компромісу: Сухомлин і Гальперін надали офіційну згоду на реєстрацію ТМ "Галя Балувана — готуємо по-домашньому" за Матвійчуком і Телігою. Головна умова полягала в тому, що власникам нової мережі дозволялося використовувати бренд винятково для продажу заморожених напівфабрикатів (вареники, пельмені, млинці за 30-м класом МКТП) без виходу в ресторанний сегмент чи торгівлі іншими стравами.

Утім, після того як франшиза масштабувалася до сотень точок, на полицях з’явилися десерти, випічка, готова їжа, кава та зони перекусу, які не були вказані в умовах договору.

Сухомлин розцінив це як порушення домовленостей і у травні 2025 року звернувся до суду з позовом до ТОВ "Готуємо по-домашньому" та низки франчайзі, вимагаючи припинити порушення прав і стягнути понад 3 млн грн компенсації. Тоді суд повернув заяву через процесуальні моменти, а в жовтні 2025 року засновник "Балуваної Галі" помер, так і не дочекавшись розв'язання конфлікту.

Після вступу в права спадщини Христина Сухомлин спільно з Валерієм Гальперіним подали заявки до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) на реєстрацію торговельних марок "Галя Балувана" та "Galya Baluwana".

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Перестановка слів не врятує: позиція УКРНОІВІ та вердикт юристів

В Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій УКРНОІВІ пояснили, що кваліфікаційна експертиза заявки триває понад рік, а перший моніторинг баз на наявність тотожних і схожих позначень запускається вже за 1–2 місяці після реєстрації звернення.

Експерти оцінюють позначення за трьома критеріями: графікою, звучанням і сенсом, аналізуючи, чи не викличе марка підсвідомих помилкових асоціацій у звичайного покупця.

Юристи з інтелектуальної власності підкреслюють, що зміна порядку слів чи підбір іншого шрифту не рятують від звинувачень у недобросовісній конкуренції.

"Сама собою перестановка слів не є достатньою підставою визнати дві торговельні марки різними, — наголошує адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Андрій Литвин. — Закон забороняє реєструвати позначення, настільки схожі з раніше зареєстрованими знаками, що їх можна сплутати, коли йдеться про однакові чи споріднені товари та послуги".

Партнерка юридичної фірми Asters Юлія Семеній додає, що наявність кількох однакових слів створює критичний ризик змішування:

"Якщо йдеться про вигадану, оригінальну назву, а інший гравець створює подібну конструкцію — це найімовірніше буде визнано порушенням".

Експерти також спростовують спроби бізнесу "сховатися" за різними класами МКТП, коли один реєструє виробництво, а інший — заклад харчування.

"Товари та послуги визнають спорідненими, якщо в них спільне призначення, одне коло покупців і схожі канали збуту, — зазначає Литвин. — Тому паралельне життя схожих назв можливе лише за умови, що їхні сфери взагалі не перетинаються, або якщо власники мають чинну угоду про співіснування".

Чи є шанси у спадкоємців Сухомлина

Успіх родини покійного ресторатора залежить від тго, чи зуміють спадкоємці довести в УКРНОІВІ та судах, що виробництво напівфабрикатів і ресторанний бізнес у цьому випадку є нерозривно пов’язані. Іншим вирішальним аргументом має стати доказ порушення опонентами домовленостей 2021 року: замість винятково сирої заморозки мережа почала активно продавати готові страви й відкривати зони кафе.

Утім, за словами юристів, головний козир заявників — найперший пріоритет 2006 року.

"Те, що ресторанну марку зареєстрували раніше за всіх, може стати вагомим аргументом на додаток до інших доказів. Проте сам факт ранньої дати не гарантує автоматичної видачі нового свідоцтва»" — наголошує Юлія Семеній.

У разі задоволення вимог родини Сухомлина головними заручниками спору стануть саме франчайзі "Галі Балуваної". Для сотень партнерських магазинів невирішений конфлікт засновників може обернутися судовими заборонами, примусовим демонтажем вивісок та терміновим ребрендингом.