Один магазин "Галі Балуваної" витрачає до 80 літрів палива щодня для роботи генераторів

Один магазин мережі напівфабрикатів "Галя Балувана" у середньому споживає від 5 до 80 літрів дизельного палива на добу для роботи генераторів — залежно від регіону, тривалості відключень електроенергії та технічної конфігурації обладнання. Попри додаткові витрати, графіки роботи не скорочують, а зміни проходять у звичному режимі.

Про це Delo. ua повідомили у пресслужбі мережі.

У компанії зазначили, що витрати на пальне партнери частково закладають у ціноутворення продукції, ухвалюючи рішення самостійно, з урахуванням регіональних особливостей та поточної ситуації.

"Усе залежить від конкретної точки: регіону, тривалості відключень і технічних можливостей. Франчайзі самостійно визначають, як балансувати витрати”, — пояснили у пресслужбі.

У періоди нестабільного електропостачання підприємці також коригують виробничі процеси. З асортименту тимчасово прибирають позиції з підвищеним ризиком втрати якості, зокрема продукцію зі швидкопсувними інгредієнтами.

"Наприклад, страви з лівером можуть не готувати під час тривалих відключень. Якщо партнер має кілька виробничих точок, він може маневрувати — перерозподіляти навантаження й збільшувати обсяги в тому цеху, де є електрика або менші обмеження", — пояснили у пресслужбі.

Через відключення світла попит споживачів змінився

Водночас у мережі фіксують зміну споживчої поведінки: під час відключень зростає попит на готові страви. У відповідь компанія розширює цю категорію і додала до асортименту салати, десерти та торти.

Разом із тим окремі позиції потребують значних енергоресурсів. Наприклад, приготування млинців вимагає високого споживання електроенергії, тому партнери змушені враховувати виробничі можливості та ретельно планувати навантаження.

Станом на лютий 2026 року мережа налічує 148 партнерів і 1020 торгових точок. Із жовтня 2025 року кількість магазинів зросла на 20. У компанії зазначають, що на місце підприємців, які залишили бренд, приходять нові або ж чинні партнери розширюють присутність у інших містах. Наприклад, підприємець із Томашполя відкриває три локації в Умані замість франчайзі, який раніше вийшов із мережі.

Окремо повідомляється, що проєкт "Пекарня" нині перебуває на етапі ремонту, а відкриття заплановане на весну.

Нагадаємо, "Галя Балувана" — одна з найбільших франчайзингових мереж напівфабрикатів в Україні. Компанію заснували Олександр і Алла Теліги разом із Володимиром Матвійчуком у 2018 році. Станом на жовтень мережа перетнула позначку у 1000 магазинів.

У лютому 2025 року співзасновник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з компанії.

У серпні 2025 року Алла Теліга відкрила продаж франшизи свого нового гастропроєкту — сімейної чебуречної "Ціберек" з інвестиціями від $60 000.