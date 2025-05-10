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"Галя Балувана" відновила продаж франшиз: за місяць — п’ять нових партнерів

Галя Балувана Алла Теліга
Власниця "Галі Балуваної" планує розширити мережу ще на 100 торгових точок впродовж року. Фото надане пресслужжбою компанії.

Мережа магазинів заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" відновила продаж франшиз в Україні та вже уклала угоди з п’ятьма новими партнерами.

Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомила співзасновниця бренду Алла Теліга.

Після зміни власників у 2024 році компанія активізувала розвиток, і тепер франшизи знову доступні для нових підприємців. З 2022 року придбати франшизу могли лише наявні партнери мережі.

"Так, буквально за один місяць маємо 5 нових франшиз, у тому числі з новими партнерами. Відтепер до нас можуть долучатися нові франчайзі — у містечках, населених пунктах, де ще немає "Галі Балуваної", — зазначила Алла Теліга.

Компанія має амбітні плани: до кінця 2025 року планується відкриття 100 нових магазинів, а у 2026-му — ще 200. Загалом «Галя Балувана» прагне розширити свою мережу до 1300 торгових точок по всій Україні.

"Я бачу потенціал і можливості приросту там, де ще є "незакриті" міста, містечка і райони. Ми можемо переглядати відстані між нашими магазинами, щоб бути ближчими до споживача. Плюс у містах будуються нові райони, і ми розглядаємо можливість відкриватися і там", — пояснила Теліга.

Також компанія "Галя Балувана" розвиває не лише франчайзингову мережу, а й власні магазини. У Луцьку, зокрема, до 2026 року підприємиця планує відкрити ще 9 торгових точок — один магазин уже працює, ще один відкриється найближчим часом.

"Мені цікаво розвивати не лише франшизу, а й вкладатися у власні магазини. Це допомагає тримати руку на пульсі, спілкуватися зі споживачами і тестувати новинки", — додала Алла Теліга.

Нагадаємо, у 2024 році "Галя Балувана" збільшила виторг до 28 млн грн. Для порівняння, у 2023 році він становив 13,2 млн грн, а у 2022-му — 18,5 млн грн. Зростання пояснюють поверненням фіксованих паушальних внесків і роялті.

Автор:
Олена Черкасець