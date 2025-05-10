"Галя Балувана" відновила продаж франшиз: за місяць — п’ять нових партнерів

Мережа магазинів заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" відновила продаж франшиз в Україні та вже уклала угоди з п’ятьма новими партнерами.

Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомила співзасновниця бренду Алла Теліга.

Після зміни власників у 2024 році компанія активізувала розвиток, і тепер франшизи знову доступні для нових підприємців. З 2022 року придбати франшизу могли лише наявні партнери мережі.

"Так, буквально за один місяць маємо 5 нових франшиз, у тому числі з новими партнерами. Відтепер до нас можуть долучатися нові франчайзі — у містечках, населених пунктах, де ще немає "Галі Балуваної", — зазначила Алла Теліга.

Компанія має амбітні плани: до кінця 2025 року планується відкриття 100 нових магазинів, а у 2026-му — ще 200. Загалом «Галя Балувана» прагне розширити свою мережу до 1300 торгових точок по всій Україні.

"Я бачу потенціал і можливості приросту там, де ще є "незакриті" міста, містечка і райони. Ми можемо переглядати відстані між нашими магазинами, щоб бути ближчими до споживача. Плюс у містах будуються нові райони, і ми розглядаємо можливість відкриватися і там", — пояснила Теліга.

Також компанія "Галя Балувана" розвиває не лише франчайзингову мережу, а й власні магазини. У Луцьку, зокрема, до 2026 року підприємиця планує відкрити ще 9 торгових точок — один магазин уже працює, ще один відкриється найближчим часом.

"Мені цікаво розвивати не лише франшизу, а й вкладатися у власні магазини. Це допомагає тримати руку на пульсі, спілкуватися зі споживачами і тестувати новинки", — додала Алла Теліга.

Нагадаємо, у 2024 році "Галя Балувана" збільшила виторг до 28 млн грн. Для порівняння, у 2023 році він становив 13,2 млн грн, а у 2022-му — 18,5 млн грн. Зростання пояснюють поверненням фіксованих паушальних внесків і роялті.