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Категорія
Бізнес
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Зростання доходів удвічі та конфлікт в Польщі — власниця "Галі Балуваної" вперше прокоментувала причини

Галя Балувана Алла Теліга
Алла Теліга розповіла, що за місяць вдалося продати п'ять франшиз. Фото надане пресслужбою компанії

Успішний бізнес, сотні магазинів по всій Україні й черги на франшизу — історія "Галі Балуваної" виглядала майже ідеальною. Однак, співзасновники відомої мережі магазинів із продажу напівфабрикатів Олександр та Алла Теліги та Володимир Матвійчук на піку популярності вирішили розійтися. Подружжя Теліг викупили частку і почали будувати бізнес уже самостійно. Однак несподівано знову вирішили перепродати частку бізнесу, відновили  продаж нових франшиз і мають амбітні плани на 2025 рік.

В інтерв’ю Delo.ua співзасновниця бренду Алла Теліга розповіла, чому вирішила знову перепродати частку бізнесу, про подальшу роботу магазинів "Галя Балувана", про відмінності від попередньої мережі та про конфлікт з франчайзі в Польщі. 

Про падіння та стрімкий ріст доходів під час великої війни

Виторг "Галі" у 2022 році становив 18,5 млн грн. Тоді мережа налічувала 700 магазинів. У 2023 виторг впав до 13,2 млн. І це при тому, що мережа додала ще понад 150 торгових точок. Як таке можливе? З чим повʼязане зменшення обороту? 

— З початку повномасштабної війни ми зменшили суми паушальних внесків. У невеликих населених пунктах на ті роки ми зафіксували його у гривні та запровадили зменшені платежі  градацію щодо кожного наступного відкритого магазину в малих містах.

Ми також знімали роялті відповідно до ситуації в окремих містах, близько до яких велись активні бойові дії. Під час постійних відключень світла в окремих містах теж знімали плату по роялті. 

Ці умови діяли по квітень цього року.

Фото 2 — Зростання доходів удвічі та конфлікт в Польщі — власниця "Галі Балуваної" вперше прокоментувала причини

У 2024 році виторг збільшився до 28 млн. Як змогли так стрімко наростити?

— У 2024 році ми відновили роялті, а також від фіксованої суми за додаткові магазини і повернулися до попередньої суми в еквіваленті $2,5 тис. 

Про конфлікт з франчайзі у Польщі 

Шестеро франчайзі Wesola Pani у Польщі заявили, що ви, як франчайзер не надавали належної підтримки. Які вимоги вони ставили?

— Мені складно коментувати, що саме вони вкладають в поняття "належна підтримка", адже для них були забезпечені ті ж умови, як і для інших франчайзі. І ці інші франчайзі успішно продовжують свою роботу в Польщі, Латвії, Нідерландах.

Питання в тому, наскільки чітко франчайзі дотримується рекомендацій з розвитку бізнесу, а також умов договору, зокрема, чи порушує умови сплати роялті, тощо. 

Коли під час перевірок знаходимо певні невідповідності, ми завжди передаємо відповідний документ із встановленими термінами усунення їх. Далі є два шляхи: або виправляти, або ми змушені переглянути з такими партнерами стосунки.

Всі умови прописані в договорах. Франчайзі, підписуючи документи, підтверджує свою згоду з умовами і дотриманням певних обов’язків. Звісно, ми зацікавлені, щоб мережа розвивалася і працювала, як очікують споживачі. Заохочуємо франчайзі, допомагаємо з пошуком приміщень і комунікацією з орендодавцями. Також підтримуємо з боку маркетингу, забезпечуємо всіма базовими матеріалами, беремо на себе організацію логістичних хабів. 

Але ми не можемо ігнорувати якщо з боку франчайзі відбуваються системні порушення. У таких випадках ми застосовуємо механізми, прописані у договорі.

Які суму заборгували франчайзі за сплату роялті?

—  Я є співзасновницею Wesola Pani, проте зараз не беру активної участі в управлінні. Тому надати детальної інформації на ваше питання наразі не маю можливості. 

Маю зазначити, що франчайзингова мережа Wesola Pani — це не "закордонний проєкт "Галі Балуваної". Це різні, окремі бізнеси, які не варто ототожнювати.

Чи до цього часу точаться судові тяганини, а чи вирішили мирним шляхом?

—  Коли буде рішення, це прокоментують керуючі мережею. Та маю надію, що надалі бізнес працюватиме спокійно.

Про нових партнерів та нові умови для франчайзі в "Галі Балуваній"

Зараз новими співвласниками "Галі Балуваної" стали Сергій Сподін та Юрій Кушнір. Чому виникла потреба знову продавати частину бізнесу? Яка їх частка у бізнесі? На яких умовах вони приєдналися? 

— Я була зацікавлена в партнерстві, яке називають smart money. Тобто фокусувалася саме на тому, щоб залучити інвестиції, а не просто продати частину бізнесу. Моя мета була — підсилити стратегічний напрям розвитку компанії і запросити людей, які мають великий досвід побудови декількох системних бізнесів. 

Я, як і раніше, залишаюся СЕО мережі "Галя Балувана", а співвласники беруть участь у стратегічних рішеннях.  Якщо говорити про частки в бізнесі, то у власності моєї родини, мене та чоловіка Олександра, залишається 51%.

Ми підсилюємо наш маркетинг. Будуємо команду. Власне, з цим і пов’язане те, щоб ми залучаємо інвестиції.

Чи змінилася вартість паушального внеску і роялті?

Раніше паушальний був в еквіваленті  $9 тис., тепер він $10 тис. Кожен наступний магазин лишився без змін — $2,5 тис.

Також підвищили роялті: з 2 тис. грн до 5 тис. грн. Але  ми не підіймали його 5 років. При цьому, деяким франчайзі у Херсоні ми надали можливість не сплачувати роялті.

Фото 3 — Зростання доходів удвічі та конфлікт в Польщі — власниця "Галі Балуваної" вперше прокоментувала причини

Раніше ви говорили, що плануєте відновити продаж франшиз "Галя Балувана" і відкрити ще понад 500 нових торгових точок. За який час? Які плани до кінця року?

— До кінця року орієнтуємось на відкриття 100 точок. У 2026 році — ще 200. А загалом плануємо дійти до 1300 точок по всій Україні. Я бачу потенціал і можливості приросту там, де ще є "незакриті" міста, містечка і райони. Ми можемо переглянути відстані між нашими магазинами, щоб бути ближчими до споживача. Плюс у містах зараз будуються нові райони, тому розглядаємо можливість відкриватися і там. 

Чи були уже укладені договори на продаж франшиз після виходу Матвійчука з бренду. Це були партнери "Галі Балуваної" чи нові? Чи можна придбати тепер франшизу новачкам і на яких умовах.

— Так, буквально за 1 місяць маємо 5 нових франшиз, які продали в тому числі новим партнерам. І відтепер до нас можуть долучатися нові франчайзі — у містечках, населених пунктах, де ще немає "Галі Балуваної". 

Чи плануєте відкривати заклади лише за франшизою, чи також власні. Скільки плануєте інвестувати? 

—  Мені цікаво розвивати не лише франшизу, а й вкладатися у власні магазини. У власних магазинах я маю постійний контакт зі споживачем, збираю відгуки, тестую новинки. 

До кінця 2026 року в Луцьку я планую відкрити 10 магазинів. Уже відкрила один. І днями запускаю ще одну точку.  Щоб розширитись, потрібно інвестувати в цех, і це близько $70–100 тис. І $15–20 тис. в кожний магазин залежно від площі та кількості обладнання.

Напевно ви досліджували ринок, скільки ще може вмістити український ринок подібних закладів? Чи не буде перенасиченим ринок пельменями та варениками від бренду?

— "Галя Балувана" вже давно вийшла за межі категорії "вареники-пельмені". Це досить популярна продукція, проте вона має певну сезонність, а люди прагнуть харчуватися різноманітно. Тож ми збільшуємо асортимент і зараз пропонуємо понад 300 страв. Це вже не тільки заморожені напівфабрикати, але й салати, гаряча піца та кондитерські вироби — від тортів до дубайського шоколаду.