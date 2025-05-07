Зростання доходів удвічі та конфлікт в Польщі — власниця "Галі Балуваної" вперше прокоментувала причини

Успішний бізнес, сотні магазинів по всій Україні й черги на франшизу — історія "Галі Балуваної" виглядала майже ідеальною. Однак, співзасновники відомої мережі магазинів із продажу напівфабрикатів Олександр та Алла Теліги та Володимир Матвійчук на піку популярності вирішили розійтися. Подружжя Теліг викупили частку і почали будувати бізнес уже самостійно. Однак несподівано знову вирішили перепродати частку бізнесу, відновили продаж нових франшиз і мають амбітні плани на 2025 рік.

В інтерв’ю Delo.ua співзасновниця бренду Алла Теліга розповіла, чому вирішила знову перепродати частку бізнесу, про подальшу роботу магазинів "Галя Балувана", про відмінності від попередньої мережі та про конфлікт з франчайзі в Польщі.

Про падіння та стрімкий ріст доходів під час великої війни

Виторг "Галі" у 2022 році становив 18,5 млн грн. Тоді мережа налічувала 700 магазинів. У 2023 виторг впав до 13,2 млн. І це при тому, що мережа додала ще понад 150 торгових точок. Як таке можливе? З чим повʼязане зменшення обороту?

— З початку повномасштабної війни ми зменшили суми паушальних внесків. У невеликих населених пунктах на ті роки ми зафіксували його у гривні та запровадили зменшені платежі градацію щодо кожного наступного відкритого магазину в малих містах.

Ми також знімали роялті відповідно до ситуації в окремих містах, близько до яких велись активні бойові дії. Під час постійних відключень світла в окремих містах теж знімали плату по роялті.

Ці умови діяли по квітень цього року.

У 2024 році виторг збільшився до 28 млн. Як змогли так стрімко наростити?

— У 2024 році ми відновили роялті, а також від фіксованої суми за додаткові магазини і повернулися до попередньої суми в еквіваленті $2,5 тис.

Про конфлікт з франчайзі у Польщі

Шестеро франчайзі Wesola Pani у Польщі заявили, що ви, як франчайзер не надавали належної підтримки. Які вимоги вони ставили?

— Мені складно коментувати, що саме вони вкладають в поняття "належна підтримка", адже для них були забезпечені ті ж умови, як і для інших франчайзі. І ці інші франчайзі успішно продовжують свою роботу в Польщі, Латвії, Нідерландах.

Питання в тому, наскільки чітко франчайзі дотримується рекомендацій з розвитку бізнесу, а також умов договору, зокрема, чи порушує умови сплати роялті, тощо.

Коли під час перевірок знаходимо певні невідповідності, ми завжди передаємо відповідний документ із встановленими термінами усунення їх. Далі є два шляхи: або виправляти, або ми змушені переглянути з такими партнерами стосунки.

Всі умови прописані в договорах. Франчайзі, підписуючи документи, підтверджує свою згоду з умовами і дотриманням певних обов’язків. Звісно, ми зацікавлені, щоб мережа розвивалася і працювала, як очікують споживачі. Заохочуємо франчайзі, допомагаємо з пошуком приміщень і комунікацією з орендодавцями. Також підтримуємо з боку маркетингу, забезпечуємо всіма базовими матеріалами, беремо на себе організацію логістичних хабів.

Але ми не можемо ігнорувати якщо з боку франчайзі відбуваються системні порушення. У таких випадках ми застосовуємо механізми, прописані у договорі.

Які суму заборгували франчайзі за сплату роялті?

— Я є співзасновницею Wesola Pani, проте зараз не беру активної участі в управлінні. Тому надати детальної інформації на ваше питання наразі не маю можливості.

Маю зазначити, що франчайзингова мережа Wesola Pani — це не "закордонний проєкт "Галі Балуваної". Це різні, окремі бізнеси, які не варто ототожнювати.

Чи до цього часу точаться судові тяганини, а чи вирішили мирним шляхом?

— Коли буде рішення, це прокоментують керуючі мережею. Та маю надію, що надалі бізнес працюватиме спокійно.

Про нових партнерів та нові умови для франчайзі в "Галі Балуваній"

Зараз новими співвласниками "Галі Балуваної" стали Сергій Сподін та Юрій Кушнір. Чому виникла потреба знову продавати частину бізнесу? Яка їх частка у бізнесі? На яких умовах вони приєдналися?

— Я була зацікавлена в партнерстві, яке називають smart money. Тобто фокусувалася саме на тому, щоб залучити інвестиції, а не просто продати частину бізнесу. Моя мета була — підсилити стратегічний напрям розвитку компанії і запросити людей, які мають великий досвід побудови декількох системних бізнесів.

Я, як і раніше, залишаюся СЕО мережі "Галя Балувана", а співвласники беруть участь у стратегічних рішеннях. Якщо говорити про частки в бізнесі, то у власності моєї родини, мене та чоловіка Олександра, залишається 51%.

Ми підсилюємо наш маркетинг. Будуємо команду. Власне, з цим і пов’язане те, щоб ми залучаємо інвестиції.

Чи змінилася вартість паушального внеску і роялті?

Раніше паушальний був в еквіваленті $9 тис., тепер він $10 тис. Кожен наступний магазин лишився без змін — $2,5 тис.

Також підвищили роялті: з 2 тис. грн до 5 тис. грн. Але ми не підіймали його 5 років. При цьому, деяким франчайзі у Херсоні ми надали можливість не сплачувати роялті.

Раніше ви говорили, що плануєте відновити продаж франшиз "Галя Балувана" і відкрити ще понад 500 нових торгових точок. За який час? Які плани до кінця року?

— До кінця року орієнтуємось на відкриття 100 точок. У 2026 році — ще 200. А загалом плануємо дійти до 1300 точок по всій Україні. Я бачу потенціал і можливості приросту там, де ще є "незакриті" міста, містечка і райони. Ми можемо переглянути відстані між нашими магазинами, щоб бути ближчими до споживача. Плюс у містах зараз будуються нові райони, тому розглядаємо можливість відкриватися і там.

Чи були уже укладені договори на продаж франшиз після виходу Матвійчука з бренду. Це були партнери "Галі Балуваної" чи нові? Чи можна придбати тепер франшизу новачкам і на яких умовах.

— Так, буквально за 1 місяць маємо 5 нових франшиз, які продали в тому числі новим партнерам. І відтепер до нас можуть долучатися нові франчайзі — у містечках, населених пунктах, де ще немає "Галі Балуваної".

Чи плануєте відкривати заклади лише за франшизою, чи також власні. Скільки плануєте інвестувати?

— Мені цікаво розвивати не лише франшизу, а й вкладатися у власні магазини. У власних магазинах я маю постійний контакт зі споживачем, збираю відгуки, тестую новинки.

До кінця 2026 року в Луцьку я планую відкрити 10 магазинів. Уже відкрила один. І днями запускаю ще одну точку. Щоб розширитись, потрібно інвестувати в цех, і це близько $70–100 тис. І $15–20 тис. в кожний магазин залежно від площі та кількості обладнання.

Напевно ви досліджували ринок, скільки ще може вмістити український ринок подібних закладів? Чи не буде перенасиченим ринок пельменями та варениками від бренду?

— "Галя Балувана" вже давно вийшла за межі категорії "вареники-пельмені". Це досить популярна продукція, проте вона має певну сезонність, а люди прагнуть харчуватися різноманітно. Тож ми збільшуємо асортимент і зараз пропонуємо понад 300 страв. Це вже не тільки заморожені напівфабрикати, але й салати, гаряча піца та кондитерські вироби — від тортів до дубайського шоколаду.