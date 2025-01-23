Топ-10 ресторанних брендів: хто відкрив найбільше закладів за 2024 рік

В Poster склали топ-10 ресторанних брендів, що відкрили найбільшу кількість нових локацій в Україні за 2024 рік. Українська мережа Pizza Day опинилася на першому місці, відкривши 81 новий заклад.

Такі дані опублікувало ресторанне медіа "Реве та стогне ресторатор".

Зазначається, що на другому місці в рейтингу з 70 відкритими локаціями в Україні розташувалася "Галя Балувана" . Також компанія продовжує розвивати інші проєкти: заклади Gabar (9 нових локацій), польську франшизу Wesola Pani (40 нових локацій) та MultiCook закордоном (150 нових локацій).

Запорізька мережа кав’ярень CoffeeArt на 5 місці з 26 новими локаціями. Власники відкрили й інші проєкти: Rubimjarim — 7 нових закладів, Mlyny — 2 нових заклади, Mavra — 1 новий заклад.

Lviv Croissants зайняли 9 місце з 22 новими ресторанами. Ще компанія відкрила по одному закладу в Польщі, Словаччині, Чехії та США. У 2024 році Lviv Croissants були більше зосереджені на міжнародній експансії, тому кількість локацій відкритих в Україні нижча, ніж зазвичай.

Gastrofamily відкрили 7 закладів в Україні та 2 в Польщі.

"Почався рік з ресторану "Барсук" у Києві на Лук’янівці, якому за 5 днів до відкриття вибуховою хвилею винесло вікна та пошкодило техніку. Вікна швидко замінили, пошкодження полагодили, й продовжили роботу. Потім відкрили 6 барів "Білий Налив" в Україні (Біла Церква, Луцьк, Рівне, Ірпінь, 2 у Києві) та 2 у Польщі (Варшава, Гданськ)", - зауважують аналітики.

Вони додають, що за 2024 рік McDonald’s відкрили в Україні 8 закладів. Це навіть на 2 заклади більше, ніж планувала компанія. Серед нових ресторанів — заклади в Чернівцях, Одесі, Львові, Боярці, Ковелі, Вінниці та два у Києві. Загальна сума інвестицій — $29 млн.

Також "Чорноморка" відкрила 5 закладів в Україні, 4 у Європі та 1 заклад у Європі "Устриці та Гуси".

Нагадаємо, наприкінці грудня відомий український ресторатор Дмитро Борисов передав всі права, бренди і заклади свого ресторанного бізнесу GastroFamily колишній дружині Олені Борисовій.

Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.